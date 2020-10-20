ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Опрос Зеленского: украинцы определились по экономической зоне на Донбассе

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 10:43
Опрос Зеленского: украинцы определились по экономической зоне на Донбассе Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы не совсем понимают, о чем именно идет речь, но в целом против такой идеи

Относительное большинство (45%) украинцев против создания "свободной экономической зоны" на Донбассе, поддерживают - 33,5% Этот вопрос будет задан во время опроса, который президент Владимир Зеленский решил провести во время местных выборов 25 октября.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Опрос Зеленского: украинцы определились по экономической зоне на Донбассе

Кроме этого, респондентам задавался вопрос "А что именно, по вашему мнению, означает "свободная экономическая зона"?" в открытой форме, то есть респонденты "своими словами" говорили, что именно они понимают.

В целом, 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос. Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем именно идет речь, отмечают социологи.

Киевский международный институт социологии провел собственный опрос 17 до 19 октября 2020 методом CATI по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 505 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% - для показателей близких к 25%, 2,7% - для показателей близких к 10%.

Напомним, по данным опроса КМИС, мнения украинцев относительно решения президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября разделились пополам. Часть респондентов (44%) считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (60%) знают, что президент Владимир Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 выборы опрос Владимир Зеленский
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Украине антирекорд по смертям от коронавируса
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине антирекорд по смертям от коронавируса