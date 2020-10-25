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Как украинцы ответили на вопросы Зеленского, - данные экзит-пола

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 20:35
Как украинцы ответили на вопросы Зеленского, - данные экзит-пола Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы сомневаются в необходимости свободной экономической зоны на Донбассе

Во время опроса, который по решению президента Владимира Зеленского был проведен во время местных выборов 25 октября, украинцы положительно ответили на все пять вопросов. Однако мнения по поводу свободной экономической зоны на Донбассе разделились.

Данные экзит-пола обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

По данным опроса, ответы распределились следующим образом:

  • Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? За - 81%, против - 16%
  • Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? За - 54, против - 43%.
  • Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? За - 95%, против - 4%.
  • Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных? За - 70%, против - 24%.
  • Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? За - 78%, против - 13%.

Как украинцы ответили на вопросы Зеленского, - данные экзит-пола

Экзит-пол был проведен Социологической группой "Рейтинг" на 400 избирательных участках.

Как сообщало РБК-Украина, по решению президента Владимира Зеленского во время местных выборов 25 октября был проведен опрос, на котором украинцам предложили ответить на пять вопросов.

Отметим, по данным опроса КМИС, мнения украинцев относительно решения президента Владимира Зеленского провести опрос во время местных выборов 25 октября разделились пополам. Часть респондентов (44%) считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.

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