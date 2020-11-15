Явка во втором туре местных выборов составила 23,9%, - ОПОРА

Явка избирателей во втором туре местных выборов в Украине 15 ноября составила 23,9%. Погрешность не превышает 1,4%.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, по состоянию на 20:00 агрегированная явка в семи территориальных общинах составляет 23,9%. Это цифры наблюдателей сети ОПОРА непосредственно с участков.

Напомним, ранее стали известны предварительные результаты выборов мэра Одессы. По данным экзит-пола Киевского международного института социологии (КМИС), действующий городской голова Геннадий Труханов набирает 56,7% голосов, а его оппонент Николай Скорик - 40,9%.

Также сообщалось о нарушениях на местных выборах. В частности, во время второго тура в Украинке задержали организатора так называемой "карусели". По данным полиции, мужчина изготовил бюллетени для использования их на втором туре выборов мэра.

Кроме того, сегодня в полиции сообщили, что неизвестные обстреляли микроавтобус на избирательном участке в Краматорске. Пострадавших не было, поскольку машину обстреляли из оружия для пейнтбола.