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Явка во втором туре местных выборов составила 23,9%, - ОПОРА

Автор: Марианна Присяжнюк

Явка избирателей во втором туре местных выборов в Украине 15 ноября составила 23,9%. Погрешность не превышает 1,4%.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, по состоянию на 20:00 агрегированная явка в семи территориальных общинах составляет 23,9%. Это цифры наблюдателей сети ОПОРА непосредственно с участков.

Напомним, ранее стали известны предварительные результаты выборов мэра Одессы. По данным экзит-пола Киевского международного института социологии (КМИС), действующий городской голова Геннадий Труханов набирает 56,7% голосов, а его оппонент Николай Скорик - 40,9%.

Также сообщалось о нарушениях на местных выборах. В частности, во время второго тура в Украинке задержали организатора так называемой "карусели". По данным полиции, мужчина изготовил бюллетени для использования их на втором туре выборов мэра.

Кроме того, сегодня в полиции сообщили, что неизвестные обстреляли микроавтобус на избирательном участке в Краматорске. Пострадавших не было, поскольку машину обстреляли из оружия для пейнтбола.

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