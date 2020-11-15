ОПОРА назвала явку избирателей на 16:00

Общественная сеть ОПОРА назвала явку избирателей на местных выборах, которые проходят 15 ноября. По состоянию на 16:00 она составила 18,6%.

Об этом глава сети Ольга Айвазовская рассказала в комментарии РБК-Украина.

По сравнению с первым туром выборов это почти на 10% меньше.

"Агрегированная явка избирателей 15 ноября по состоянию на 16:00 по данным наблюдателей непосредственно с участков составляет 18,6% (погрешность не превышает 1,1%), тогда как 15 октября в это же время явка была 27% (погрешность до 0,84%)", - сообщила она.

Отметим, на 13:00 явка на местных выборах составила почти 11%. Такие данные Центральной избирательной комиссии.

Напомним, в Краматорске на избирательном участке №141042 наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали возможную "карусель" на местных выборах. Один из избирателей после голосования демонстрировал телефон другому человеку, который пришел с ним к участку, но не голосовал.

Также сообщалось, что наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщали о ряде попыток со стороны избирателей проголосовать без паспорта, а также других нарушениях избирательного процесса.