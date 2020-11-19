Второй тур выборов мэра Львова: рейтинг кандидатов

Во второй тур выборов мэра Львова вышли Андрей Садовый и Олег Синютка. Кто из кандидатов имеет большие шансы на победу после повторного голосования 22 ноября, предвыборные рейтинги и прогнозы второго тура - подробно на РБК-Украина.

Главное о втором туре выборов во Львове

Городская территориальная избирательная комиссия Львова назначила повторное голосование на 22 ноября и объявила имена двух кандидатов, которые продолжат борьбу за должность городского головы:

Андрей Садовый ("Самопомич") - действующий мэр

Олег Синютка ("Европейская солидарность") - народный депутат, экс-глава ЛОГА

Несмотря на лидерство Андрея Садового, результата 40,9% в первом туре ему не хватило для избрания на следующую каденцию.

С отставанием в 10% Олег Синютка занял второе место, получив 31,1% поддержки избирателей.

Рейтинги Андрея Садового и Олега Синютки

Согласно рейтингу от Центра SOCIS (29 октября - 10 ноября), результат второго тура выборов во Львове во многом будет зависеть от явки избирателей. Оба кандидата имеют практически одинаковые шансы стать следующим мэром.

В предвыборном рейтинге Садовый лидирует с минимальным преимуществом (фото: РБК-Украина)

В последнем опросе 40,5% из числа всех респондентов (2000 человек) и в дальнейшем хотят видеть на посту мэра Львова Андрея Садового. Олега Синютку готовы поддержать 35,2%.

Андрей Садовый - 40,5%

Олег Синютка - 35,2%

Не определились/ отказались от ответа - 14,2%

Не будут голосовать - 5,8%

Ни за одного из кандидатов - 4,5%

Моделирование результатов второго тура выборов среди тех, кто точно пойдет голосовать и уже определился с выбором (992 респондента), показало лидерство кандидата от "Европейской солидарности" :

Олег Синютка - 50,9%

Андрей Садовый - 49,1%

Если 22 ноября на участки придут те, кто точно собирается голосовать и те, кто скорее всего примет участие в выборах мэра и определились с выбором, результат может быть в пользу Садового, но с минимальным отрывом:

Андрей Садовый - 50,2%

Олег Синютка - 49,8%

При этом, поддержать Олега Синютку во втором туре готово большинство респондентов, которые 25 октября голосовали за Руслана Кошулинского ("Свобода"), Ярослава Рущишина ("Голос"), Игоря Кузьмака ("Народный Рух Украины"), Игоря Васюника.

Олега Синютку готовы поддержать избиратели кандидатов из первой пятерки лидеров первого тура (фото: РБК-Украина)

За Андрея Садового собираются голосовать избиратели Тараса Кльофы ("Слуга народа"), Юлии Гвоздович ("Украинская галицкая партия").

До выборов первое место в соцопросах уверенно занимал Андрей Садовый - 38,1%. На второй позиции был Руслан Кошулинский с 17,9%, а Олега Синютку поддерживало 13,8% респондентов.

Согласно прогнозу второго тура во Львове от Группы "Рейтинг" (июль 2020) в паре кандидатов "Олег Синютка - Андрей Садовый", преимущество мэра составило 20%.

Андрей Садовый - 46%

Олег Синютка - 26%

Как прошел первый тур голосования

В мэры Львова баллотировалось 17 кандидатов. По результатам голосования 25 октября, ни один из них не получил поддержку абсолютного большинства избирателей.

Самый высокий результат был у мэра города Андрея Садового, а также у народного депутата ВР IX созыва от "Европейской солидарности" Олега Синютки. Остальные кандидаты получили менее 10% поддержки избирателей.

Андрей Садовый ("Объединение" Самопомич") - 40,09% Олег Синютка ("Европейская солидарность") - 31,1% Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") - 9,75% Ярослав Рущишин ("Голос") - 4,68% Игорь Зинкевич ("Варта") - 3,39% Игорь Васюник (самовыдвижение) - 2,96% Юлия Гвоздович ("Украинская Галицкая Партия") - 2,28% Тарас Кльофа ("Слуга народа") - 1,63% Оксана Юринец (УДАР) - 1% Игорь Кузьмак ("Народный рух Украины") - 0,95%

Напомним, второй тур выборов 22 ноября пройдет в нескольких областных центрах, в частности, голосование за кандидатов в мэры состоится в Днепре, Полтаве, Ровно ,Ужгороде, Черкассах, Николаеве, а также в ряде крупных городов.

О том, какие шансы на победу и рейтинги кандидатов в мэры Днепра перед повторным голосованием сообщалось в материале РБК-Украина.