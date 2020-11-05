Второй тур выборов назначен уже в 15 украинских городах

Второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах. Даты проведения повторного голосования подтвердили в Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так на 15 ноября назначено повторного голосование в пяти городах с численностью более чем 75 тысяч человек:

Луцк;

Краматорск;

Одесса;

Сумы;

Каменец-Подольский.

Также 15 ноября пройдет повторное голосование в Украинке Киевской области, где два кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Еще в девяти городах с численностью более чем в 75 тысяч человек второй тур выборов пройдет 22 ноября:

Днепр;

Кривой Рог;

Славянск;

Ужгород;

Бровары;

Львов;

Дрогобыч;

Полтава;

Ровно.

Всего по состоянию на 12:00 5 ноября установлены результаты местных выборов в 585 местных советов. В общем признаны избранными 13 323 депутатов, а также 687 глав местных советов.

Ранее РБК-Украина писало, что второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. Проведение выборов в декабре - является исключением.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.