Другий тур виборів призначено вже у 15 українських містах

Другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах. Дати проведення повторного голосування підтвердили у Центральній виборчій комісії.
Про це повідомили у прес-службі ЦВК.
Так на 15 листопада призначено повторного голосування в п'яти містах з чисельністю понад 75 тисяч осіб:
Також 15 листопада пройде повторне голосування в Українці Київської області, де два кандидати набрали однакову кількість голосів.
Ще в дев'яти містах з чисельністю більш ніж в 75 тисяч осіб другий тур виборів відбудеться 22 листопада:
Всього станом на 12:00 5 листопада встановлені результати місцевих виборів в 585 місцевих рад. Загалом визнані обраними 13 323 депутатів, а також 687 голів місцевих рад.
Раніше РБК-Україна писало, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. Проведення виборів у грудні - є винятком.
Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.