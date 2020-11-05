RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Другий тур виборів призначено вже у 15 українських містах

Автор: Игорь Литвиненко

Другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах. Дати проведення повторного голосування підтвердили у Центральній виборчій комісії.

Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

Так на 15 листопада призначено повторного голосування в п'яти містах з чисельністю понад 75 тисяч осіб:

  • Луцьк;
  • Краматорськ;
  • Одеса;
  • Суми;
  • Кам'янець-Подільський.

Також 15 листопада пройде повторне голосування в Українці Київської області, де два кандидати набрали однакову кількість голосів.

Популярні новини

Ще в дев'яти містах з чисельністю більш ніж в 75 тисяч осіб другий тур виборів відбудеться 22 листопада:

  • Дніпро;
  • Кривий Ріг;
  • Слов'янськ;
  • Ужгород;
  • Бровари;
  • Львів;
  • Дрогобич;
  • Полтава;
  • Рівно.

Всього станом на 12:00 5 листопада встановлені результати місцевих виборів в 585 місцевих рад. Загалом визнані обраними 13 323 депутатів, а також 687 голів місцевих рад.

Раніше РБК-Україна писало, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. Проведення виборів у грудні - є винятком.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Українавыборывторой тур