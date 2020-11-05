За вторым туром выборов в Днепре будут наблюдать представители ОБСЕ

В Днепре за вторым туром выборов будут наблюдать представители ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что изменения в процедуре голосования существенно усложнили подведение итогов и подсчет голосов по всей стране. На условия работы членов избирательных комиссий также влияет эпидемия коронавируса.

В то же время, есть основания говорить о скупке голосов и злоупотреблении местных ячеек национальных партий относительно квот в избирательных комиссиях, о чем заявил мэр Днепра Борис Филатов во время zoom-конференции с директором Бюро демократических институтов и прав человека Ингибьорг Сольрун Гисладоттир, которая возглавляет миссию наблюдения ОБСЕ за местными выборами.

Во время разговора стороны обсудили поствыборный период в свете второго тура местных выборов.

"Действующие мэры не заинтересованы в махинациях - у них и так высокие рейтинги. Нечестные выборы нужны только техническим кандидатам. Я убежден, что мою победу в первом туре украли", - сказал Борис Филатов.

Гисладоттир отметила, что команда экспертов уже создала предварительный отчет по первому туру выборов. Они готовы проводить наблюдение и в дальнейшем.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах.

Таким образом, выборы 15 ноября пройдут в Одессе, Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Днепре, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.

Отметим, ЦИК признал избранными более 9 тысяч депутатов местных советов.