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На выборах мэра Киева пройдет второй тур, - экзит-пол

Автор: Александр Белоус

Соперник Кличко пока неизвестен

Результаты местных выборов в Киеве 25 свидетельствуют, что мэр столицы будет избран во втором туре. Больше всего голосов набирает Виталий Кличко - 47,8%.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Социологической группы "Рейтинг".

По данным, опроса далее идут.

  • Александр Попов - 8,6%
  • Сергей Притула - 8,3%
  • Ирина Верещук - 8,0%.

Таким образом, пока неизвестно, кто будет соперником Кличко во втором туре выборов.

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Кроме того, на выборах в Киевсовет проходят:

  • Партия УДАР Виталия Кличко - 21,3%
  • Европейская солидарность - 18,0%
  • Слуга народа - 9,5%
  • Голос - 7,2%
  • Единство - 6,8%
  • ОПЗЖ - 6,7%
  • Батькивщина - 6,6%

Экзит-пол проведен Социологической группой "Рейтинг" среди 10402 респондентов на 100 участках Ошибка выборки - 1%.

Напомним, по данным экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.

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