На выборах мэра Киева пройдет второй тур, - экзит-пол

Соперник Кличко пока неизвестен
Результаты местных выборов в Киеве 25 свидетельствуют, что мэр столицы будет избран во втором туре. Больше всего голосов набирает Виталий Кличко - 47,8%.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Социологической группы "Рейтинг".
По данным, опроса далее идут.
Таким образом, пока неизвестно, кто будет соперником Кличко во втором туре выборов.
Кроме того, на выборах в Киевсовет проходят:
Экзит-пол проведен Социологической группой "Рейтинг" среди 10402 респондентов на 100 участках Ошибка выборки - 1%.
Напомним, по данным экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.