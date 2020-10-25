На виборах мера Києва пройде другий тур, - екзит-пол

Суперник Кличка поки невідомий
Результати місцевих виборів у Києві 25 жовтня свідчать, що мер столиці буде обраний у другому турі. Найбільше голосів набирає Віталій Кличко - 47,8%.
Про це свідчать дані екзит-полу Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, далі йдуть.
Таким чином, поки невідомо, хто буде суперником Кличка у другому турі виборів.
Крім того, на виборах у Київраду проходять:
Екзит-пол проведено Соціологічною групою "Рейтинг" серед 10402 респондентів на 100 дільницях Помилка вибірки - 1%.
Нагадаємо, за даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний очільник міста Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.