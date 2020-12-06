На выборах мэра Кривого Рога фиксируют первые нарушения

На выборах мэра Кривого Рога 6 декабря зафиксированы первые нарушения. Речь идет о присутствии посторонних на избирательных участках.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что на избирательном участке №121706 в помещении для голосования находятся полицейские. Он находится в здании школы, где еще три участка, и они расположены так, что при выходе с одного полицейский попадает на другой участок.

Кроме того, представители экзит-пола проводят опрос непосредственно в помещении участка №121551. Наблюдатели сообщили об этом инциденте полиции и главе участковой избирательной комиссии.

Напомним, сегодня в Кривом Роге проходит второй тур выборов мэра. За пост городского головы соперничают кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

Изначально второй тур был запланирован на 22 ноября, но был перенесен, поскольку действующий мэр Юрий Вилкул снялся с выборов, хотя лидировал по итогам первого тура.

Ранее стало известно, что полиция открыла 8 уголовных дел за нарушение избирательного законодательства в Кривом Роге.