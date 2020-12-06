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На виборах мера Кривого Рогу фіксують перші порушення

Автор: РБК-Україна

На виборах мера Кривого Рогу 6 грудня зафіксовані перші порушення. Мова йде про присутність сторонніх на виборчих дільницях.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що на виборчій дільниці №121706 у приміщенні для голосування знаходяться поліцейські. Вона знаходиться в будівлі школи, де ще три ділянки, і вони розташовані так, що при виході з однієї поліцейський потрапляє на іншу дільницю.

Крім того, представники екзит-полу проводять опитування безпосередньо в приміщенні дільниці №121551. Спостерігачі повідомили про цей інцидент поліції та голові дільничної виборчої комісії.

Нагадаємо, сьогодні в Кривому Розі проходить другий тур виборів мера. За посаду міського голови змагаються кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Спочатку другий тур було заплановано на 22 листопада, але його було перенесено, оскільки чинний мер Юрій Вілкул знявся з виборів, хоча лідирував за підсумками першого туру.

Раніше стало відомо, що поліція відкрила 8 кримінальних справ за порушення виборчого законодавства в Кривому Розі.

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