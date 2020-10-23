Выборы мэра Харькова: не помешает ли Кернесу болезнь в случае победы

В случае победы действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса на местных выборах-2020 он должен подать заявление о регистрации городским главой. Эксперт объяснил, не помешает ли Кернесу болезнь в случае победы.

Об этом сообщил аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, говорится в материале РБК-Украина "Битва за Харьков: помешает ли коронавирус победе Кернеса".

По словам Клюжева, нигде не указано, что это заявление он должен подавать лично.

"Если Кернес выиграет выборы, то он должен в течение 20 дней с официального опубликования их результатов подать заявление о регистрации его городским главой. Если он не может его представить, он может сообщить, что на то есть уважительные причины, и ТИК может принять решение о продлении этого срока", - говорит он.

Относительно принятия присяги, то ее нельзя провести дистанционно. Впрочем, законодательство ничего не говорит о том, что мэр может потерять свою должность, если не примет присягу на первом заседании местного совета.

"Я считаю, что эта история может затянуться надолго. Но обязанности объявлять новые выборы нет", - считает Клюжев.

При отсутствии мэра его функции должен выполнять секретарь горсовета, как и происходит сейчас в Харькове. Его назначает мэр. Впрочем, в случае его отсутствия, это делают депутаты.

Напомним, информацию о заболевании Кернеса коронавирусом подтвердили 15 сентября. Через два дня мэр Харькова был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине.

Несмотря на прохождение лечения от коронавируса Кернеса выдвинули в мэры Харькова. Он был официально зарегистрирован в качестве кандидата территориальной избирательной комиссией Харькова.