Битва за Харьков: помешает ли коронавирус победе Кернеса

РБК-Украина продолжает цикл материалов о предвыборных раскладах в крупнейших городах Украины. Мы уже описывали ситуацию в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. В этом материале рассказываем об обстановке в Харькове, где неожиданная болезнь Геннадия Кернеса серьезно запутала политическую ситуацию.

Еще пару месяцев назад казалось, что выборы в Харькове станут самыми скучными среди всех городов-миллионников. Фаворит мэрских выборов был очевиден – действующий городской голова Геннадий Кернес. Именно он имел все шансы снова избраться уже в первом туре.

Его партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" вполне могла претендовать на монобольшинство в горсовете. Конкурентов, способных всерьез побороться с мэром за власть в городе, за все десять лет его каденции так и не нашлось.

В ситуацию вмешалась пандемия коронавируса, к которой Кернес долгие месяцы относился довольно пренебрежительно. Карантин образца весны этого года в Харькове не был настолько жестким и продолжительным, как в остальных украинских городах.

Но примерно в конце лета Кернес сам подхватил коронавирус, улетел на лечение в Германию и не выздоровел до сих пор. Безусловно, свою роль сыграло покушение 2014 года, полностью оправиться от которого харьковский градоначальник так и не сумел.

И теперь главный интерес в Харькове представляют даже не сами выборы, а то, что случится после них: сможет ли Кернес полноценно вернуться к выполнению мэрских функций в случае своей победы или же управлять городом будет его окружение. Или же в Харькове вообще придется проводить новые выборы.

Кто против Кернеса

Большинство харьковских собеседников РБК-Украина склоняются к тому, что Кернес сможет избраться мэром Харькова в третий раз даже в свое отсутствие. На публике он не показывается с конца августа, не дает интервью и не записывает видеообращений. Интрига лишь в том, сможет ли он выиграть уже в первом туре или нет.

Другой вопрос – какие результаты покажет его именная партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков!". За время последней каденции харьковский мэр привык опираться на монобольшинство, сформированное фракцией "Возрождение".

В горсовет, кроме партии Кернеса, имеют высокие шансы попасть еще три политсилы: традиционно сильная в регионе "Оппозиционная платформа – За життя", "Слуга народа" и "Блок Светличной "Разом", созданный экс-губернатором области Юлией Светличной. Шансы на преодоление барьера есть и у "Европейской солидарности".

В апреле этого года Светличная уверенно победила на досрочных выборах в Верховную раду по одному из округов Харьковской области, который освободился после назначения нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера главой Харьковской ОГА.

После того, как в середине сентября стало известно о госпитализации Кернеса, ее фамилия сразу стала обсуждаться в качестве возможного кандидата на пост мэра Харькова. Но в ее партии еще ранее выдвинули кандидатом на этот пост депутата горсовета Игоря Черняка.

Как рассказал РБК-Украина Черняк, спрогнозировать итоги выборов довольно сложно, в том числе и из-за попадания Харькова в "красную зону" заболеваемости COVID-19 и возможных проблем с явкой избирателей.

"Возможно, монобольшинства не будет, если говорить де-юре. Но де-факто люди-союзники Кернеса заходят под флагами разных политических сил, потому он сможет создать фактическое монобольшинство. У меня нет сомнений, что те же "слуги народа", если их фракция зайдет в горсовет, будет активно подыгрывать партии Кернеса. А у нашей партии точно не будет союза по принципиальным гуманитарно-идеологическим вопросам с пророссийскими партиями, и союза с любой из сил, если они будут голосовать вопросы по дерибану средств и бюджета", – сказал изданию Черняк. К числу "пророссийских сил" кандидат при этом отнес не только ОПЗЖ, но и "Блок Кернеса".

Примечательно, что саму Светличную в харьковских политических кругах часто связывают с Игорем Райниным – экс-главой Администрации президента Петра Порошенко, а с ноября прошлого года – руководителем харьковской областной организации ОПЗЖ. Черняк в разговоре с РБК-Украина заявил, что эта информация – лишь технология, которая разгоняется сразу несколько штабами оппонентов Светличной.

"Просто не могут найти ничего существенного ни на Светличную, ни на меня, ни на других членов команды, вот и остается только разгонять эту технологию", – сказал кандидат.

От ОПЗЖ на выборы мэра идет народный депутат и харьковский "тяжеловес" Александр Фельдман. В этом году обострился его давний конфликт с Кернесом, вызванный желанием мэрии построить дорогу через рынок "Барабашово", большей частью которого владеет нардеп.

Первый замглавы областной организации ОПЗЖ Василий Россихин в комментарии РБК-Украина заверил, что у Фельдмана есть все шансы не просто составить серьезную конкуренцию Кернесу, а и победить того во втором туре мэрских выборов.

"Уверен, что выборов в один тур не будет. И мы рассчитываем, что Фельдман выиграет у Кернеса во втором туре. Жителям Харькова вообще неизвестно состояние здоровья мэра, его никто не видел около двух месяцев. Мы настаиваем, что его соратники показали нам всем видеообращение Кернеса, живого и в добром здравии, показали его состояние здоровья", – сказал Россихин. На вопрос о возможных союзниках фракции ОПЗЖ в будущем горсовете он предложил для начала дождаться официальных результатов выборов.

Наконец, еще одним серьезным игроком на харьковском политическом поле является "Слуга народа", выдвинувшая в мэры главу Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера. На прошлогодних парламентских выборах "слуги" показали в регионе отличный результат, набрав почти 43% по партийным спискам и выиграв 12 из 14 мажоритарных округов. Но повторить такой показатель сейчас у президентской партии вряд ли получится.

Хотя харьковский депутат-мажоритарщик от СН Мария Мезенцева в разговоре с РБК-Украина заверила, что по внутренним замерам рейтинг "слуг" за время кампании в городе существенно вырос. По ее словам, кандидаты от президентской партии активно проводили работу с избирателями, тогда как в "Блоке Кернеса" фактически ограничились масштабной бигбордовой кампанией. При этом Мезенцева рассчитывает, что несмотря на коронавирус, явка на выборах будет довольно высокой, чему поспособствует и интерес к президентскому опрос под участками.

"К счастью, закон не требует создавать коалиции в местных советах, можно быть самостоятельными и диктовать собственную повестку дня", – сказала изданию Мезенцева. По ее прогнозам, монобольшинства в горсовете точно не будет, а мэрские выборы пройдут в два тура, в финал выйдут Кернес и Кучер.

"Если окажется на каком-то этапе, даже после получения депутатского мандата, что есть некие коррупционные риски, партия может попросить этого человека уйти. И каждый субъект выдвижения кандидатов несет за них ответственность", – прокомментировала Мезенцева претензии о наличии среди кандидатов от СН людей из орбиты влияния действующего мэра.

"Сейчас ни у кого нет понимания, что будет после выборов. Если, к примеру, лично Кернес будет договариваться о каких-то коалициях, это одно, а если люди из его окружение – другое", – резюмировал собеседник издания в политических кругах города.

В подвешенном состоянии

Похоже, от состояния здоровья Кернеса политическая ситуация в Харькове будет зависеть едва ли не больше, чем собственно от результатов выборов 25 октября. За последние недели слухи о том, что мэр совсем плох, перенес инсульт, не может разговаривать, а то и вовсе умер, запускались регулярно.

Окружение Кернеса напротив, постоянно заверяет, что градоначальник идет на поправку. Неделю назад там даже показали справку из берлинской клиники "Шарите", в которой говорилось, что мэр "делает успехи", а врачи "ожидают его полного выздоровления". Впрочем, еще месяц назад у Кернеса говорили, что его уже якобы готовят к выписке.

Дополнительно запутала ситуацию туманная история с баллотированием в мэры Харькова бывшего верного соратника Кернеса Михаила Добкина. Но как подтверждают собеседники РБК-Украина, отношения между двумя политиками давно испортились. 23 сентября Добкин, ранее собиравшийся идти в мэры Киева, объявил о походе на мэрский пост в Харькове в качестве "подстраховки" для Кернеса, а спустя полторы недели снял свою кандидатуру.

"Он (Кернес, - ред.) идет на поправку и участвует в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена", – заявил Добкин.

В комментарии изданию директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заверил, что мэр города продолжает идти на поправку.

"Врачи нам конкретную дату не называют. Но Кернес будет на принятии присяги, у нас нет оснований не верить врачам, через несколько недель, может, будет и раньше. Должны же пройти выборы, все суды, всякие формальности, то есть, это все не на следующей неделе будет", – сказал Сидоренко.

Действительно, определенный запас времени для выздоровления у Кернеса еще остается. Но главный вопрос в том, насколько оно может затянуться и не приведет ли это к проблемам при формировании новой городской власти.

"Если Кернес выигрывает выборы, то он должен на протяжении 20 дней с официального обнародования их результатов подать заявление о регистрации его городским головой. Если он не может его подать, он может сообщить, что на то есть уважительные причины, и ТИК может принять решение о продлении этого срока. Тем более, нигде не указано, что это заявление он должен подавать лично", – сказал РБК-Украина аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Другой вопрос состоит в принятии присяги новоизбранным городским головой, которую точно нельзя провести дистанционно. По закону, к присяге мэр приводится на том же заседании совета, на котором объявляют о его регистрации мэром. С другой стороны, законодательство ничего не говорит о том, что мэр может потерять свою должность, если не примет присягу на первом заседании местного совета.

"Я полагаю, что эта история может затянуться надолго. Но обязанности объявлять новые выборы нет", – резюмировал Клюжев.

В отсутствии мэра его функции должен выполнять секретарь горсовета, как и происходит сейчас в Харькове. Внести кандидатуру нового секретаря опять-таки должен новый мэр города, а если он этого не сделает, это право передается депутатам. А до тех пор вести заседания будет временный президиум из числа трех-пяти человек.

Если предположить, что "Блок Кернеса" сможет завести в горсовет достаточное число штыков, то проблем с назначением секретаря, по идее, быть не должно. И он будет фактически руководить городом в то время, пока мэр не будет в состоянии прибыть в Харьков и принять присягу.

Практика показывает, что без мэра украинский город может существовать годами. К примеру, после смерти городского головы Луцка Николая Романюка еще в 2017 году досрочные выборы так и не состоялись, и полноценного руководителя город должен получить только сейчас.

Другое дело, что оппоненты Кернеса явно попытаются по-своему использовать такую гипотетическую ситуацию. "Секретарь горсовета вечно не сможет выполнять обязанности мэра, потому могут случиться перевыборы", – сказала РБК-Украина "слуга народа" Мезенцева. Об угрозе "управленческого коллапса" в разговоре с изданием упомянул и Россихин из ОПЗЖ.

Потому политическое будущее Харькова, да и всего региона в целом, сейчас во многом зависит от мастерства немецких медиков, в чьих руках находится жизнь и здоровье Геннадия Кернеса.