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Выборы, в целом, проходят спокойно, - МВД

Автор: Игорь Литвиненко

По состоянию на 15:00 местные выборы в Украине проходят спокойно. Национальная полиция не фиксирует серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования.

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Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, с начала текущих суток в полицию поступило уже 2401 сообщение от граждан о возможных нарушениях. Открыто 28 уголовных дел. Также составлено 63 протокола об административных нарушениях, 41 из которых - повреждение бюллетеня.

"Действительно нет таких вопиющих фактов, свидетельствующих о том, что выборы где-то не состоятся, или сложно происходят", - сказал Клименко.

Также он добавил, что было зафиксировано 8 случаев "минирования" избирательных участков. Все такие сообщения оказались фейками. Процесс голосования при этом не останавливался.

Ранее РБК-Украина писало, что в селе Сосновка Сумской области работает самопровозглашенная участковая избирательная комиссия, которая параллельно с настоящей УИК проводит выборы и переманивает избирателей. По данному факту полиция открыла дело.

Также сообщалось, что ОПОРА положительно оценила начало голосования на местных выборах, критических нарушений не было зафиксировано.

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