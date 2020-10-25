Вибори, в цілому, проходять спокійно, - МВС

Станом на 15:00 місцеві вибори в Україні проходять спокійно. Національна поліція не фіксує серйозних порушень, які могли б вплинути на результат голосування.

Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, з початку поточної доби в поліцію надійшло вже 2401 повідомлення від громадян про можливі порушення. Відкрито 28 кримінальних справ. Також складено 63 протоколи про адміністративні порушення, 41 з яких - пошкодження бюлетеня.

"Справді немає таких кричущих фактів, які свідчать про те, що вибори десь не відбудуться, або складно відбуваються", - сказав Клименко.

Також він додав, що було зафіксовано 8 випадків "мінування" виборчих дільниць. Всі такі повідомлення виявилися фейками. Процес голосування при цьому не зупинявся.

Раніше РБК-Україна писало, що в селі Соснівка Сумської області працює самопроголошена дільнична виборча комісія, яка паралельно з цієї ДВК проводить вибори і переманює виборців. За даним фактом поліція відкрила справу.

Також повідомлялося, що ОПОРА позитивно оцінила початок голосування на місцевих виборах, критичних порушень не було зафіксовано.