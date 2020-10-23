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В Закарпатской области СБУ предотвратила подкуп избирателей

Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области правоохранители предотвратили попытку подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в главы объединенной территориальной общины. За один голос злоумышленники предлагали 1 тысячу гривен.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Закарпатской области на странице в Facebook.

Предварительно, схему подкупа избирателей организовала группа ранее судимых за тяжкие преступления. Для подтверждения "продажи" голоса злоумышленники требовали у граждан копию паспорта.

Трех фигурантов дела задержали во время получения ими части денег в размере 17 тысяч гривен. За эти деньги они гарантировали кандидату в главы ОТО обеспечение необходимого количества голосов.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 2 лет ограничения свободы.

Напомним, вчера "сетку" подкупа избирателей правоохранители разоблачили в Киеве. Избирателей планировал подкупить кандидат в депутаты Киевсовета.

Кроме того, в Николаеве полиция блокировала попытку подкупа избирателей через социальную сеть.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныЗакарпатская областьподкуп избирателей