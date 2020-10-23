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У Закарпатській області СБУ запобігла підкупу виборців

Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області правоохоронці запобігли спробі підкупу виборців на користь одного з кандидатів в голови об’єднаної територіальної громади. За один голос зловмисники пропонували 1 тисячу гривень.

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Про це повідомляє Служба безпеки України в Закарпатській області на сторінці у Facebook.

Попередньо, схему підкупу виборців організувала група раніше судимих за тяжкі злочини. Для підтвердження "продажу" голосу зловмисники вимагали у громадян копію паспорту.

Трьох фігурантів справи затримали під час отримання ними частини коштів у розмірі 17 тисяч гривень. За ці кошти вони гарантували кандидату в голови ОТГ забезпечення необхідної кількості голосів.

У разі доведення вини підозрюваних загрожує до 2 років обмеження волі.

Нагадаємо, вчора "сітку" підкупу виборців правоохоронці викрили у Києві. Виборців планував підкупити кандидат у депутати Київради.

Крім того, у Миколаєві поліція блокувала спробу підкупу виборців через соціальну мережу.

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