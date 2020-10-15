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В Запорожье стреляли в автомобиль кандидата в депутаты горсовета

Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожье сегодня, 15 октября, стреляли в автомобиль кандидата в депутаты городского совета. Кандидат в депутаты заявила о происшествии в правоохранительные органы.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Как рассказала пострадавшая, на улице Приватной неизвестный из неустановленного предмета выстрелил в сторону ее автомобиля. В результате выстрела никто не пострадал, только было повреждено правое пассажирское окно.

Полиция разыскала подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель, у которого правоохранители изъяли пневматическую винтовку. Полиция считает, что именно из этой винтовки стреляли в кандидата в депутаты.

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"Пневматическое оружие будет направлено на проведение экспертного исследования, а его владельца доставили в Коммунарское отделение полиции для дачи объяснений", - добавили в полиции.

Напомним, вчера в Киеве мужчина ранил ножом ветерана войны на Донбассе, который в роли волонтера агитировал за одну из политических партий.

Полиция задержала нападавшего и возбудила уголовное дело по двум статьям.

Кроме того, вчера в Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки одной из политических партий.

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Новости Украины Киевский городской советЗапорожьекандидатыСтрельба