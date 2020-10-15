У Запоріжжі стріляли в автомобіль кандидата у депутати міськради

У Запоріжжі сьогодні, 15 жовтня, стріляли в автомобіль кандидата в депутати міської ради. Кандидат у депутати заявила про подію правоохоронні органи.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Як розповіла постраждала, на вулиці Приватній невідомий з невстановленого предмету вистрілив у бік її автомобіля. В результаті пострілу ніхто не постраждав, лише було пошкоджено праве пасажирське вікно.

Поліція розшукала підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився місцевий житель, у якого правоохоронці вилучили пневматичну гвинтівку. Поліція вважає, що саме з цієї гвинтівки стріляли у кандидата в депутати.

"Пневматична зброя буде направлена на проведення експертного дослідження, а її власника доставили до Комунарського відділення поліції для давання пояснень", - додали в поліції.

Нагадаємо, вчора у Києві чоловік поранив ножем ветерана війни на Донбасі, який у ролі волонтера агітував за одну з політичних партій.

Поліція затримала нападника та порушила кримінальну справу за двома статтями.

Крім того, вчора у Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет однієї з політичних партій.