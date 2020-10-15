ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Через напад на ветерана війни на Донбасі у Києві відкрили справу

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 12:51
Через напад на ветерана війни на Донбасі у Києві відкрили справу Фото: поліцейський автомобіль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Поліція відкрила кримінальну справу у зв'язку з нападом у Києві на ветерана війни на Донбасі. Справу відкрито за статтею про замах на умисне вбивство.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці зазначили, що справу порушено за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідчі Солом'янського управління поліції готують нападникові повідомлення про підозру.

"Суд найближчим часом обере йому запобіжний захід", - повідомили в МВС.

Інцидент стався вчора, 14 жовтня, під час того, коли потерпілий роздавав агітаційні матеріали.

"У цей момент до нього підійшов невідомий, почав конфліктувати і після вдарив його ножем. Постраждалого з колото-різаним пораненням доставили в медичний заклад. Правопорушника поліцейські затримали на місці злочину в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У затриманого вилучили ніж та направили на експертне дослідження", - повідомили в поліції.

До нападу причетний 36-річний житель Києва.

Раніше РБК-Україна писало, що вчора в Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет однієї з партій. Стріляв представник партійного осередку.

Також повідомлялося, що поліція вже порушила майже 350 кримінальних справ за порушення виборчого процесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Київ напад уголовное дело
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування
Владислав Красінськийзаступник головного редактора У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування