Через напад на ветерана війни на Донбасі у Києві відкрили справу

Поліція відкрила кримінальну справу у зв'язку з нападом у Києві на ветерана війни на Донбасі. Справу відкрито за статтею про замах на умисне вбивство.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці зазначили, що справу порушено за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідчі Солом'янського управління поліції готують нападникові повідомлення про підозру.

"Суд найближчим часом обере йому запобіжний захід", - повідомили в МВС.

Інцидент стався вчора, 14 жовтня, під час того, коли потерпілий роздавав агітаційні матеріали.

"У цей момент до нього підійшов невідомий, почав конфліктувати і після вдарив його ножем. Постраждалого з колото-різаним пораненням доставили в медичний заклад. Правопорушника поліцейські затримали на місці злочину в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У затриманого вилучили ніж та направили на експертне дослідження", - повідомили в поліції.

До нападу причетний 36-річний житель Києва.

Раніше РБК-Україна писало, що вчора в Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет однієї з партій. Стріляв представник партійного осередку.

Також повідомлялося, що поліція вже порушила майже 350 кримінальних справ за порушення виборчого процесу.