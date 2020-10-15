Из-за нападения на ветерана войны на Донбассе в Киеве открыли дело

Полиция открыла уголовное дело в связи с нападением в Киеве на ветерана войны на Донбассе. Дело открыто по статье о покушении на умышленное убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Правоохранители отметили, что дело открыто по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи Соломенского управления полиции готовят нападавшему сообщение о подозрении.

"Суд в ближайшее время изберет ему меру пресечения", - сообщили в МВД.

Инцидент произошел вчера, 14 октября, во время того, когда потерпевший раздавал агитационные материалы.

"В этот момент к нему подошел неизвестный, начал конфликтовать и после ударил его ножом. Пострадавший с колото-резаным ранением доставили в медицинское учреждение. Правонарушителя полицейские задержали на месте преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У задержанного изъяли нож и направили на экспертное исследование", - сообщили в полиции.

К нападению причастен 36-летний житель Киева.

Ранее РБК-Украина писало, что вчера в Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки одной из партий. Стрелял представитель партийной ячейки.

Также сообщалось, что полиция уже возбудила почти 350 уголовных дел за нарушение избирательного процесса.