ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из-за нападения на ветерана войны на Донбассе в Киеве открыли дело

Новина українською → Киев, Четверг 15 октября 2020 12:51
Из-за нападения на ветерана войны на Донбассе в Киеве открыли дело Фото: полицейский автомобиль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Полиция открыла уголовное дело в связи с нападением в Киеве на ветерана войны на Донбассе. Дело открыто по статье о покушении на умышленное убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Правоохранители отметили, что дело открыто по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи Соломенского управления полиции готовят нападавшему сообщение о подозрении.

"Суд в ближайшее время изберет ему меру пресечения", - сообщили в МВД.

Инцидент произошел вчера, 14 октября, во время того, когда потерпевший раздавал агитационные материалы.

"В этот момент к нему подошел неизвестный, начал конфликтовать и после ударил его ножом. Пострадавший с колото-резаным ранением доставили в медицинское учреждение. Правонарушителя полицейские задержали на месте преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У задержанного изъяли нож и направили на экспертное исследование", - сообщили в полиции.

К нападению причастен 36-летний житель Киева.

Ранее РБК-Украина писало, что вчера в Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки одной из партий. Стрелял представитель партийной ячейки.

Также сообщалось, что полиция уже возбудила почти 350 уголовных дел за нарушение избирательного процесса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Киев нападение уголовное дело
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
ЕС ввел санкции против России из-за отравления Навального
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей ЕС ввел санкции против России из-за отравления Навального