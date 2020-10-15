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В Украине открыты еще 12 дел из-за нарушений избирательного процесса

Новина українською → Украина, Четверг 15 октября 2020 10:39
В Украине открыты еще 12 дел из-за нарушений избирательного процесса Фото: автомобиль патрульной полиции (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Полиция открыла 12 уголовных дел за сутки в связи с нарушениями во время избирательного процесса к местным выборам в Украине. Больше всего дел в Киеве.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Всего со старта избирательного процесса открыто 346 уголовных производств. 174 связаны с нарушением избирательного законодательства, 172 - с избирательным процессом.

Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве (44), Киевской (35) и Одесской областях (29).

В Украине открыты еще 12 дел из-за нарушений избирательного процессаНапомним, в Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки.

Также сообщалось, что МВД запустило чат-бот для фиксации нарушений во время местных выборов в Украине. С помощью чат-бота украинцы смогут известить правоохранители о выявленном нарушении.

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