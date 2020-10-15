В Украине открыты еще 12 дел из-за нарушений избирательного процесса
Фото: автомобиль патрульной полиции (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Полиция открыла 12 уголовных дел за сутки в связи с нарушениями во время избирательного процесса к местным выборам в Украине. Больше всего дел в Киеве.
Об этом сообщает сайт Национальной полиции.
Всего со старта избирательного процесса открыто 346 уголовных производств. 174 связаны с нарушением избирательного законодательства, 172 - с избирательным процессом.
Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве (44), Киевской (35) и Одесской областях (29).
Напомним, в Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки.
Также сообщалось, что МВД запустило чат-бот для фиксации нарушений во время местных выборов в Украине. С помощью чат-бота украинцы смогут известить правоохранители о выявленном нарушении.