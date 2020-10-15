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В Україні відкрито ще 12 справ із-за порушень виборчого процесу

Новость на русском → Україна, Четвер 15 жовтня 2020 10:39
В Україні відкрито ще 12 справ із-за порушень виборчого процесу Фото: автомобіль патрульної поліції (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Поліція відкрила 12 кримінальних справ за добу у зв'язку з порушеннями під час виборчого процесу до місцевих виборів в Україні. Найбільше справ у Києві.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Загалом зі старту виборчого процесу відкрито 346 кримінальних проваджень. 174 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 172 - з виборчим процесом.

Найбільше порушень зафіксовано у Києві (44), Київській (35) та Одеській областях (29).

В Україні відкрито ще 12 справ із-за порушень виборчого процесуНагадаємо, у Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет.

Також повідомлялося, що МВС запустило чат-бот для фіксації порушень під час місцевих виборів в Україні. За допомогою чат-бота українці зможуть сповістити правоохоронців про виявлене порушення.

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