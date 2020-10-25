Зеленский, Разумков и Шмыгаль проголосовали на местных выборах

На местных выборах 2020 уже проголосовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава парламента Дмитрий Разумков.

Зеленский проголосовал на местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на местных выборах в Киеве, а также принял участие во всенародном опросе, который ранее анонсировал.

Фото: Владимир Зеленский с супругой (пресс-служба)

После выхода с избирательного участка Зеленский пообщался с журналистами. В частности, говоря о финансировании опроса, президент отметил, что "когда будет отчет - вы будете видеть эти цифры".

Разумков не принял участие в опросе

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков также принял участие в голосовании на местных выборах в Киеве. Вместе с тем, спикер парламента не принял участие во всенародном опросе, сославшись на нехватку времени.

Фото: Дмитрий Разумков на выборах (пресс-служба)

Шмыгаль голосовал на местных выборах 2020 во Львове

Премьер вместе с супругой и старшей дочерью голосовал во Львове.

Фото: Денис Шмыгаль с супругой и дочерью (РБК-Украина)

После голосования Шмыгаль дал небольшой брифинг для СМИ, где, в который раз, заявил, что сейчас нет возможности введения тотального карантина в Украине.

Напомним, сегодня в Украине проходит голосование на местных выборах. Избирательные участки будут работать до 20:00. В условиях карантина избирателям рекомендуют приходить на участки со своими ручками, в масках и не брать с собой малолетних детей.