Зеленський, Разумков і Шмигаль проголосували на місцевих виборах

На місцевих виборах 2020 вже проголосували президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова парламенту Дмитро Разумков.

Зеленський проголосував на місцевих виборах

Президент України Володимир Зеленський проголосував на місцевих виборах в Києві, а також взяв участь у всенародному опитуванні, яке раніше анонсував.

Фото: Володимир Зеленський з дружиною (прес-служба)

Після виходу з виборчої дільниці Зеленський поспілкувався з журналістами. Зокрема, говорячи про фінансування опитування, президент зазначив, що "коли буде звіт - ви будете бачити ці цифри".

Разумков не взяв участь в опитуванні

Голова Верховної ради Дмитро Разумков також взяв участь у голосуванні на місцевих виборах у Києві. Разом з тим, спікер парламенту не брав участі у всенародному опитуванні, пославшись на брак часу.

Фото: Дмитро Разумков на виборах (прес-служба)

Шмигаль голосував на місцевих виборах 2020 у Львові

Прем'єр разом з дружиною і старшою дочкою голосував у Львові.

Фото: Денис Шмигаль з дружиною і дочкою (РБК-Україна)

Після голосування Шмигаль дав невеликий брифінг для ЗМІ, де вкотре заявив, що зараз немає можливості введення тотального карантину в Україні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить голосування на місцевих виборах. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00. В умовах карантину виборцям рекомендують приходити на дільниці зі своїми ручками, в масках і не брати з собою малолітніх дітей.