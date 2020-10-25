Зеленський, Разумков і Шмигаль проголосували на місцевих виборах

На місцевих виборах 2020 вже проголосували президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова парламенту Дмитро Разумков.
Президент України Володимир Зеленський проголосував на місцевих виборах в Києві, а також взяв участь у всенародному опитуванні, яке раніше анонсував.
Після виходу з виборчої дільниці Зеленський поспілкувався з журналістами. Зокрема, говорячи про фінансування опитування, президент зазначив, що "коли буде звіт - ви будете бачити ці цифри".
Голова Верховної ради Дмитро Разумков також взяв участь у голосуванні на місцевих виборах у Києві. Разом з тим, спікер парламенту не брав участі у всенародному опитуванні, пославшись на брак часу.
Прем'єр разом з дружиною і старшою дочкою голосував у Львові.
Фото: Денис Шмигаль з дружиною і дочкою (РБК-Україна)
Після голосування Шмигаль дав невеликий брифінг для ЗМІ, де вкотре заявив, що зараз немає можливості введення тотального карантину в Україні.
Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить голосування на місцевих виборах. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00. В умовах карантину виборцям рекомендують приходити на дільниці зі своїми ручками, в масках і не брати з собою малолітніх дітей.