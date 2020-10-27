ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білій Церкві члени тервиборчкому не можуть зібрати кворум після "провітрювання"

Новость на русском → Біла Церква, Вівторок 27 жовтня 2020 13:02
У Білій Церкві члени тервиборчкому не можуть зібрати кворум після "провітрювання" Фото: члени комісій чекають на здачу виборчих протоколів (oporaua.org)
Автор: Игорь Литвиненко

В Білій Церкві члени територіальної виборчої комісії не можуть зібрати кворум для продовження приймання виборчої документації. У тервиборчкомі ще вночі влаштували "провітрювання", після чого більшість членів покинули приміщення.

Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА.

Спостерігачі відзначили, що інцидент стався близько 2 години ночі 27 жовтня. Тоді міська ТВК прийняла рішення влаштувати провітрювання, виділивши для цього 40 хвилин.

При цьому з таким рішенням не погодилися 9 дільничних комісій, які очікували своєї черги для здачі виборчої документації. Вони викликали на місце події поліцію.

"В даний час в приміщенні Білоцерківської міської ТВК залишилося всього 5 членів комісії, тому був відсутній кворум", - повідомили спостерігачі.

При цьому члени тервиборчкому пояснили, що поки не можуть продовжувати прийом документації від ДВК.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі переривали роботу виборчої комісії через те, що у вбиральні знайшли димову гранату.

Також повідомлялося, що в Затоці "встановили" переможців виборів і вже провели першу сесію ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Центральна виборча комісія Біла Церква
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
Олександр Білоусфінансовий редактор "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%