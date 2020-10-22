Битва за Одесу: хто намагається забрати владу у Труханова

Передвиборна ситуація в Одесі напередодні виборів багато в чому повторює сюжет, що розгорнувся у всіх найбільших містах країни: у чинного мера, який представляє не особливо рейтингову за всеукраїнським мірками партію, високі шанси обратися на ще один термін.

При цьому більшість його суперників працюють навіть не стільки на власні "бали" у виборчій гонці, скільки на партійний результат. Всі головні претенденти на посаду міського голови паралельно очолюють списки своїх політсил на виборах в Одеську раду.

Висока ймовірність, що майбутній мер отримає на додачу різношерсту міськраду, де йому доведеться шукати собі союзників і ситуативних партнерів. Так що перемагати в "мерській" гонці необов'язково, щоб опинитися у виграшному становищі. Досить "золотої акції", представленої великою фракцією у міськраді.

Хто з Трухановим

Нинішній мер Геннадій Труханов очолює Одесу з 2014 року, двічі перемігши на виборах з величезним відривом. Його шестирічну каденцію супроводжувало багато скандальних історій: раптово виявлений російський паспорт, розслідування і підозри в корупції від НАБУ. Але рейтинги Труханова вони не особливо зачепили.

Згідно дослідження групи "Рейтинг", проведеного в середині жовтня, Труханов може залишитися в мерському кріслі на третій термін. Причому – навіть перемігши в одному турі, але шанси на такий розклад хиткі. З опитування випливає, що його готові підтримати 50,1% з числа тих, хто визначився і піде на вибори.

"Безумовно, ми розраховуємо на перемогу в першому турі. Ми багато і наполегливо працювали на результат, і я бачу, що ця робота дуже позитивно сприймається одеситами. І якщо говорити відверто, ми всі порядком втомилися від цієї передвиборчої гонки. Хочеться скоріше завершити цей етап і повернутися до звичного ритму роботи", – сказав РБК-Україна Труханов.

Розрив між ним і іншими кандидатами значний. Причому їх більше двох десятків. Спершу на вибори хотіли податися більше 30 чоловік, але деяким відмовили в реєстрації. За бортом опинилися "двійники" і тезки президента Зеленського, Михайла Саакашвілі і фаворитів гонки.

Всі ключові конкуренти Труханова відстають один від одного в моніторингу "Рейтингу" не більше ніж на 2%. Зважаючи на те, що похибка опитування становить майже 3%, друге місце може стати сюрпризом.

За даними цієї компанії, на другий результат у першому турі виборів претендує нардеп Микола Скорик з 10,6% голосів.

З 2006 року він двічі обирався депутатом Одеської облради від Партії регіонів. Під час Євромайдану керував обласною державною адміністрацією. В мери Скорика висунула "Опозиційна платформа – За життя". Він же значиться першим номером у списку цієї партії до міськради.

У розмові з виданням Скорик припустив, що одним туром вибори міського голови Одеси не обмежаться.

"Згідно з соціологічними опитуваннями, які близькі до нашого штабу, і від інших штабів, які траплялися мені в очі за останні дні, у другий тур проходить чинний мер Труханов і я", – сказав політик.

Але на його кандидатурі ОПЗЖ зупинилася не відразу. Два "центру впливу" в партії – Віктор Медведчук і Вадим Рабинович з одного боку, Юрій Бойко і Сергій Льовочкін – з іншого – багато місяців не могли узгодити, кого відправлять на Одесу. Кожне "крило" пропонувало свого претендента. У різний час на цю роль розглядали і самого Рабиновича, і депутата Тетяну Плачкову, і навіть екс-нардепа від БПП Дмитра Голубова.

Третій результат, за даними "Рейтингу", у кандидата від "Слуги народу" Олега Філімонова, який також веде президентську політсилу на вибори до міськради. Брати участь в гонці відомого "одеського джентельмена", переконував сам Зеленський.

Виходячи з опитування соціологів, Філімонов може набрати 8,8% голосів. Але сам він сподівається, що отриманий ним результат 25 жовтня дозволить вийти у другий тур. За його словами, у нього з одеситами "загальні опоненти" – "сотні проблемних і болючих питань, які заважають Одесі стати Одесою".

"Одесити – люди розумні і знаючі. Вони бачать, що відбувається у місті: будинки падають і горять, Одеса перетворилася в місто з низькопробними розвагами для туристів і заробляє тільки тим, що здає в оренду море і житло три місяці в році. От чесно, це ганьба і жах", – сказав РБК-Україна Олег Філімонов.

Слідом за ним з майже 8% голосів у соцопитуванні "Рейтингу" йде президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Колишній нардеп багатьох скликань і екс-глава ЦВК також буде брати участь у виборах в міськраду, куди веде Українську морську партію. Спочатку її зняли з виборів, але в суді політсила відновила свою реєстрацію.

Близько 6% у першому турі, за даними "Рейтингу", може набрати 36-річний "айтішник" і активіст Петро Обухов від "Європейської солідарності". На чолі цієї політсили він також буде боротися за депутатські мандати в міськраді. В Одесі Обухов відомий як директор і творець сервісу таксі "Бонд", а також засновник сайту "Думська".

"Незрозуміло, чи буде другий тур. Враховуючи похибку на 3% в останньому опитуванні, можливо, що Труханов набирає від 47 до 53%. Так само незрозуміло, хто вийде у другий тур, якщо він буде. На це претендують чотири кандидати, один з яких я. До того ж це опитування проводили десять днів тому, а за цей час, наприклад, я провів багато зустрічей з людьми і потужну кампанію в інтернеті. І тому, вважаю, що вже зараз мої показники повинні бути краще", – сказав РБК-Україна Обухов.

Нависла загроза

У нинішньому скликанні міськради фракція "Довіряй справам" Труханова налічує майже три десятки депутатів з 65. Але він зумів зібрати перманентну більшість з представників різних політсил, які системно підтримують потрібні йому голосування. В наступному скликанні, у разі перемоги, Труханов може позбутися такого контролю над депутатським корпусом.

Одна з причин того – зіпсовані відносини з впливовим в регіоні бізнесменом Володимиром Галантерником. Як зазначають місцеві ЗМІ, чорна кішка між ними пробігла ще в кінці минулого року. Останнім часом одеські медіа, які пов'язують з Галантерником, почали активно критикувати діючого мера. І це протистояння цілком може перекинутися на міськраду, бо люди з орбіти бізнесмена йдуть на вибори у списках різних прохідних партій.

Та й сама фракція Труханова в наступному скликанні може "порідшати". Поки опитування групи "Рейтинг" показує, що "Довіряй справам" отримує перший результат та 36,2% голосів. Але цієї цифри недостатньо, щоб самостійно "скроїти" промерську більшість.

За словами Труханова, він і його партія готова "до співпраці з усіма політичними силами, націленими на конструктив".

"Якщо депутати налаштовані працювати в місті і займатися його розвитком, то нам по дорозі. Якщо вся їх діяльність зведеться до піару і популізму – це не до нас", – прокоментував можливі союзи в міськраді нинішній мер.

У "Слузі народу", у свою чергу, сказали виданню, що будуть "співпрацювати не з партіями, а з людьми". Але не готові працювати з тими, хто захоче "в черговий раз обікрасти місто або нашкодити йому".

"Розумієте, всі, хто потрапить в міськраду, – це в будь-якому випадку одесити. Це люди, які тут живуть і працюють. Я не дивлюся на їх партійну приналежність, я дивлюся на те, що вони готові зробити для Одеси", – пояснив Філімонов.

За даними жовтневого моніторингу, партія Зеленського поки отримує третій результат і 12,3%. Її випереджає ОПЗЖ, за яку можуть віддати свій голос 19,4% одеситів. Зараз у партії всього лише п'ять своїх депутатів у міськраді, в наступному скликанні їх, швидше за все, буде більше.

Але тут важливо розуміти, що виборці цих двох партій належать до різних вікових груп. У "слуг" більше молодіжна аудиторія, тоді як "ядро" ОПЗЖ – це громадяни старшого покоління. Їх "фінішні" результати будуть багато в чому залежати від того, чий електорат проявить більшу дисциплінованість, не злякається коронавірусу і відправиться 25 жовтня на дільниці.

За словами Миколи Скорика, його партія поки не веде жодних переговорів з ким-небудь про співробітництво в міськраді.

"Я впевнений, що саме "Опозиційна платформа – За життя" буде основою для більшості і в обласній раді, і в міській раді, і в інших радах області. Ми будемо виходити з того, які партії пройдуть. Ряд партій зараз на межі проходження до міськради. І в разі їх проходження конфігурація можливої більшості буде інша, це змінить арифметику більшості", – зазначив нардеп.

Четверта за кількістю фракція у міськраді може бути у "Євросолідарності". Згідно до жовтневого опитуванням соціологів, вона отримує 7,2%. Зараз фракція ЄС в Одеській раді складається з 11 депутатів. За підрахунками Обухова, "при найбільш песимістичному сценарії" у майбутньому скликанні Одеської міськради вони отримають п'ять мандатів. "При самому оптимістичному" – 7-8.

"За всіма опитуваннями, які проводилися в останні місяці, ми набирали більше п'яти відсотків. Більш того, якщо всі патріотично налаштовані одесити, які підтримують непрохідні за опитуваннями партії, проголосують за нас, тоді ми можемо набрати приблизно 17-18%. Інакше – ці десять відсотків голосів розподіляться між усіма, хто пройде: і Партією Шарія, і ОПЗЖ, і партією Ківалова", – сказав Обухов.

За його словами, "Євросолідарність" готова підтримувати всі корисні для міста рішення від будь-якої політичної сили.

"Насправді, 99% питань, які розглядаються в міськраді – це суто господарські питання. Думаю, ми зможемо знайти порозуміння і з "Довіряй справам" з господарських питань, і з партією Ківалова. Але якщо вони будуть голосувати якісь рішення по "дерибану" землі або майна, то ми будемо голосувати проти", – пояснив співрозмовник.

Українська морська партія Ківалова, за соціологічними опитуваннями, може отримати п'ятий результат і 6,3% голосів. Майже 6% набирає також Партія Анатолія Шарія.

Цікаво, що в її списках можна помітити кількох людей, пов'язаних з керівництвом обласного осередку ОПЗЖ. Самому блогеру часто надають ефір на інформаційних телеканалах, які прийнято називати близькими до Віктора Медведчука. Схоже – невипадково, адже Партія Шарія "відкушує" молодіжний електорат у "слуг народу".

Саме політсила Зеленського, як вважають в одеських політичних та експертних колах, може виступити в ролі потенційного союзника для Труханова, в разі його перемоги. Ще влітку впливові співрозмовники в президентській партії допускали співпрацю з новообраною владою в "п'ятірці" найбільших міст, якщо самим їм не вдасться перемогти.

У такій конфігурації їй повинна відійти посада секретаря міськради. Але, отримавши "другу" фракцію, ОПЗЖ напевно буде також претендувати на цю посаду, якщо її кандидат не стане мером.

Чому так важливий цей пост? Якщо місто залишається без мера, його повноваження перебирає секретар міськради. І такий сценарій у випадку з Одесою не можна списувати з рахунків.

Справа в тому, що зараз на розгляді Вищого антикорупційного суду знаходиться дві справи проти Труханова. Одна з них – це апеляція по справі "Краян", за якою раніше одеський суд виправдав Труханова. Друга – можливе декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки. Обвинувальний вирок по цій статті забороняє займати державні посади.

В результаті "біля керма" може опинитися та партія, якій відійде посада секретаря. Ймовірно, саме за це крісло розгорнеться гостра боротьба, причому як до, так і після виборів.