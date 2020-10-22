Битва за Одессу: кто пытается забрать власть у Труханова

Предвыборная ситуация в Одессе накануне выборов во многом повторяет сюжет, развернувшийся во всех крупнейших городах страны: у действующего мэра, представляющего не особо рейтинговую по всеукраинским меркам партию, высокие шансы избраться на еще один срок.

При этом большинство его соперников работают даже не столько на собственные "баллы" в избирательной гонке, сколько на партийный результат. Все главные претенденты на пост городского головы параллельно возглавляют списки своих политсил на выборах в Одесский совет.

Высока вероятность, что будущий градоначальник получит в придачу разношерстный горсовет, где ему придется подыскивать себе союзников и ситуативных партнеров. Так что побеждать в "мэрской" гонке необязательно, чтобы оказаться в выигрышном положении. Достаточно "золотой акций", представленной большой фракцией в горсовете.

Кто с Трухановым

Нынешний мэр Геннадий Труханов возглавляет Одессу c 2014 года, дважды победив на выборах с огромным отрывом. Его шестилетнюю каденцию сопровождало много скандальных историй: внезапно обнаруженный российский паспорт, расследования и подозрения в коррупции от НАБУ. Но рейтинги Труханова они не особо задели.

Согласно исследованию группы "Рейтинг", проведенном в середине октября, Труханов может остаться в мэрском кресле на третий срок. Причем – даже победив в одном туре, но шансы на такой расклад шаткие. Из опроса следует, что его готовы поддержать 50,1% из числа тех, кто определился и пойдет на выборы.

"Безусловно, мы рассчитываем на победу в первом туре. Мы много и упорно работали на результат, и я вижу, что эта работа очень положительно воспринимается одесситами. И если говорить откровенно, мы все порядком устали от этой предвыборной гонки. Хочется поскорей завершить этот этап и вернуться к привычному ритму работы", – сказал РБК-Украина Труханов.

Разрыв между ним и остальными кандидатами внушительный. Причем их больше двух десятков. Сперва на выборы хотели податься больше 30 человек, но некоторым отказали в регистрации. За бортом оказались "двойники" и тезки президента Зеленского, Михаила Саакашвили и фаворитов гонки.

Все ключевые конкуренты Труханова отстают друг от друга в мониторинге "Рейтинга" не больше чем на 2%. Ввиду того, что погрешность опроса составляет почти 3%, второе "место" может стать сюрпризом.

По данным этой компании, на второй результат в первом туре выборов претендует нардеп Николай Скорик с 10,6% голосов.

С 2006 года он дважды избирался депутатом Одесского облсовета от Партии регионов. Во время Евромайдана руководил областной государственной администрацией. В мэры Скорика выдвинула "Оппозиционная платформа – За життя". Он же числится первым номером в списке этой партии в горсовет.

В разговоре с изданием Скорик допустил, что одним туром выборы городского головы Одессы не ограничатся.

"Согласно социологическим опросам, которые близки к нашему штабу, и от других штабов, которые попадались мне в глаза за последние дни, во второй тур проходит действующий мэр Труханов и я", – сказал политик.

Но на его кандидатуре ОПЗЖ остановилась не сразу. Два "центра влияния" в партии – Виктор Медведчук и Вадим Рабинович с одной стороны, Юрий Бойко и Сергей Левочкин – с другой – много месяцев не могли согласовать, кого отправят на Одессу. Каждое "крыло" предлагало своего претендента. В разное время на эту роль присматривали и самого Рабиновича, и депутата Татьяну Плачкову, и даже экс-нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Третий результат, по данным "Рейтинга", у кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова, который также ведет президентскую политсилу на выборы в горсовет. Участвовать в гонке известного "одесского джентельмена" убеждал сам Зеленский.

Исходя из опроса социологов, Филимонов может набрать 8,8% голосов. Но сам он надеется, что полученный им результат 25 октября позволит выйти во второй тур. По его словам, у него с одесситами "общие оппоненты" – "сотни проблемных и болезненных вопросов, мешающих Одессе стать Одессой".

"Одесситы – люди умные и знающие. Они видят, что происходит в городе: дома падают и горят, Одесса превратилась в город с низкопробными развлечениями для туристов и зарабатывает только тем, что сдает в аренду море и жилье три месяца в году. Вот честно, это позор и ужас", – сказал РБК-Украина Олег Филимонов.

Следом за ним с почти 8% голосов в соцопросе "Рейтинга" идет президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов. Бывший нардеп многих созывов и экс-глава ЦИК также будет участвовать в выборах в горсовет, куда ведет Украинскую морскую партию. Сначала ее сняли с выборов, но в суде политсила возобновила свою регистрацию.

Около 6% в первом туре, по данным "Рейтинга", может набрать 36-летний "айтишник" и активист Петр Обухов от "Европейской солидарности". Во главе этой политсилы он также будет бороться за депутатские мандаты в горсовете. В Одессе Обухов известен как директор и создатель сервиса такси "Бонд", а также основатель сайта "Думская".

"Непонятно, будет ли второй тур. Учитывая погрешность в 3% в последнем опросе, возможно, что Труханов набирает от 47 до 53%. Так же непонятно, кто выйдет во второй тур, если он будет. На это претендуют четыре кандидата, один из которых я. К тому же этот опрос проводили десять дней назад, а за это время, например, я провел множество встреч с людьми и мощную кампанию в интернете. И поэтому, считаю, что уже сейчас мои показатели должны быть лучше", – сказал РБК-Украина Обухов.

Нависшая угроза

В нынешнем созыве горсовета фракция "Доверяй делам" Труханова насчитывает почти три десятка депутатов из 65. Но он сумел "сколотить" перманентное большинство из представителей разных политсил, которые системно поддерживают нужные ему голосования. В следующем созыве, в случае победы, Труханов может лишиться такого контроля над депутатским корпусом.

Одна из причин тому – испортившиеся отношения с влиятельным в регионе бизнесменом Владимиром Галантерником. Как указывают местные СМИ, черная кошка между ними пробежала еще в конце прошлого года. В последнее время одесские медиа, которые связывают с Галантерником, стали активно критиковать действующего мэра. И это противостояние вполне может перекинуться на горсовет, потому как люди из орбиты бизнесмена идут на выборы в списках разных проходных партий.

Да и сама фракция Труханова в следующем созыве может "поредеть". Пока опрос группы "Рейтинг" показывает, что "Доверяй делам" получает первый результат и 36,2% голосов. Но этой цифры недостаточно, чтобы самостоятельно "скроить" промэрское большинство.

По словам Труханова, он и его партия готова "к взаимодействию со всеми политическими силами, нацеленными на конструктив".

"Если депутаты настроены работать в городе и заниматься его развитием, то нам по пути. Если вся их деятельность сведется к пиару и популизму – это не к нам", – прокомментировал возможные союзы в горсовете нынешний мэр.

В "Слуге народа", в свою очередь, сказали изданию, что будут "сотрудничать не с партиями, а с людьми". Но не готовы работать с теми, кто захочет "в очередной раз обокрасть город или навредить ему".

"Понимаете, все, кто попадет в горсовет, – это в любом случае одесситы. Это люди, которые здесь живут и работают. Я не смотрю на их партийную принадлежность, я смотрю на то, что они готовы сделать для Одессы", – объяснил Филимонов.

По данным октябрьского мониторинга, партия Зеленского пока получает третий результат и 12,3%. Ее опережает ОПЗЖ, за которую могут отдать свой голос 19,4% одесситов. Сейчас у партии всего лишь пять своих депутатов в горсовете, в следующем созыве их, скорее всего, будет больше.

Но здесь важно понимать, что избиратели этих двух партий принадлежат к разным возрастным группам. У "слуг" более молодежная аудитория, тогда как "ядро" ОПЗЖ – это граждане из поколения постарше. Их "финишные" результаты будут во многом зависеть от того, чей электорат проявит большую дисциплинированность, не испугается коронавируса и отправится 25 октября на участки.

По словам Николая Скорика, его партия пока не ведет каких-либо переговоров с кем-либо о сотрудничестве в горсовете.

"Я уверен, что именно "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет основой для большинства и в областном совете, и в городском совете, и в других советах области. Мы будем исходить из того, какие партии пройдут. Ряд партий сейчас на грани прохождения в горсовет. И в случае их прохождения конфигурация возможного большинства будет другая, это изменит арифметику большинства", – отметил нардеп.

Четвертая по количеству фракция в горсовете может быть у "Евросолидарности". Согласно октябрьскому опросу социологов, она получает 7,2%. Сейчас фракция ЕС в Одесском совете состоит из 11 депутатов. По подсчетам Обухова, "при самом пессимистическом сценарии" в будущем созыве Одесского горсовета они получат пять мандатов. "При самом оптимистическом" – 7-8.

"По всем опросам, которые проводились в последние месяцы, мы набирали больше пяти процентов. Более того, если все патриотически настроенные одесситы, которые поддерживают непроходные по опросам партии, проголосуют за нас, тогда мы можем набрать примерно 17-18%. Иначе – эти десять процентов голосов распределятся между всеми, кто пройдет: и Партией Шария, и ОПЗЖ, и партией Кивалова", – сказал Обухов.

По его словам, "Евросолидарность" готова поддерживать все полезные для города решения от любой политической силы.

"На самом деле, 99% вопросов, которые рассматриваются в горсовете – это сугубо хозяйственные вопросы. Думаю, мы сможем найти взаимопонимание и с "Доверяй делам" по хозяйственным вопросам, и с партией Кивалова. Но если они будут голосовать какие-то решения по "дерибану" земли или имущества, то мы будем голосовать против", – пояснил собеседник.

Украинская морская партия Кивалова, по социологическим опросам, может получить пятый результат и 6,3% голосов. Почти 6% набирает также Партия Анатолия Шария.

Интересно, что в ее списках можно заметить нескольких людей, связанных с руководством областной ячейки ОПЗЖ. Самому блогеру часто предоставляют эфир на информационных телеканалах, которые принято называть близкими к Виктору Медведчуку. Похоже – неслучайно, ведь Партия Шария "откусывает" молодежный электорат у "слуг народа".

Именно политсила Зеленского, как полагают в одесских политических и экспертных кругах, может выступить в роли потенциального союзника для Труханова, в случае его победы. Еще летом влиятельные собеседники в президентской партии допускали сотрудничество с новоизбранной властью в "пятерке" крупнейших городов, если самим им не удастся победить.

В такой конфигурации ей должен отойти пост секретаря горсовета. Но, получив "вторую" фракцию, ОПЗЖ наверняка будет также претендовать на эту должность, если ее кандидат не станет мэром.

Чем так важен этот пост? Если город остается без мэра, его полномочия перебирает секретарь горсовета. И такой сценарий в случае с Одессой нельзя списывать со счетов.

Дело в том, что сейчас на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится два дела против Труханова. Одно из них – это апелляция по делу "Краян", по которому раньше одесский суд оправдал Труханова. Второе – возможное декларирование недостоверной информации за 2015-2016 годы. Обвинительный приговор по этой статье запрещает занимать государственные должности.

В итоге "у руля" может оказаться та партия, которой отойдет пост секретаря. Вероятно, именно за это кресло развернется острая борьба, причем как до, так и после выборов.