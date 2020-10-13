Что нужно знать о кандидате в мэры Одессы Николае Скорике: главное

"Оппозиционная платформа – За життя" выдвинула в мэры Одессы народного депутата Николая Скорика. О том, что известно о кандидате на пост одесского городского головы от ОПЗЖ – в материале РБК-Украина.

"Оппозиционная платформа – За життя" выдвинула члена своей фракции, 48-летнего нардепа Николая Скорика на пост мэра в его родной Одессе.

В 1994 году Скорик окончил Одесский политехнический институт (сейчас Одесский государственный политехнический университет) по специальности "экономика и управление в машиностроении" с квалификацией инженера-экономиста. Кандидат экономических наук.

Сразу после окончания учебы он устроился менеджером в торговый дом "Приморье". А с 1995 по 2006 год проработал в ныне обанкротившемся "Имэксбанке". За четыре года от замначальника отдела Скорик перешел в кресло председателя правления. С 2002 года он работал помощником нардепа Леонида Климова, которого считали владельцем "Имэксбанка".

Политическая деятельность: из власти в оппозицию

Большая часть политической карьеры Скорика была связана с "Партией Регионов". В 2006 и 2010 годах Скорик дважды избирался депутатом Одесского областного совета от ПР. Во время первой каденции возглавлял облсовет.

Параллельно с ноября 2010 года Скорик был министром финансов АР Крым вплоть до назначения главой Одесской ОГА в ноябре 2013 года. На этом посту он проработал до марта 2014 года.

В тот период возглавлял Одесскую областную организацию ПР. Когда он руководил администрацией, в феврале 2014-го у стен ОГА неизвестные "титушки" жестоко избили активистов Евромайдана.

После бегства Януковича Скорик покинул ряды "Партии Регионов". Многие выходцы из этой политсилы в том же году создали "Оппозиционный блок" для участия в досрочных выборах в Раду. В октябре 2014 года Скорик впервые прошел в парламент под 10 номером списка ОБ.

До конца 2018 года политик оставался председателем Одесской областной ячейки "Оппозиционного блока". После конфликта между руководством партии он присоединился к отколовшейся "Оппозиционной платформе – За життя". От ОПЗЖ Николай Скорик вновь прошел в парламент во время досрочных выборов в июле прошлого года.

В августе 2019-го Скорик в суде поддерживал фигурантов дела о трагедии в Одессе 2 мая – гражданина РФ Евгения Мефедова и активиста "Куликова поля" Сергея Долженкова. Обоим "антимайдановцам" инкриминировали призывы к свержению конституционного строя и провоцирование массовых беспорядков, которые привели к гибели людей в Доме профсоюзов. Они вышли под залог, который собрали Скорик и другие представители ОПЗЖ.