Більшість українців впевнені у важливості власного голосу на виборах

Перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня, третина українців (34%) вважають, що голос нічого не вирішує. Протилежної думки дотримуються трохи більше половини виборців (60%).

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За останні чотири роки зросла переконаність у важливості власного голосу на виборах. Так, у 2016-17 роках близько половини опитаних говорили, що їх голос нічого не вирішує.

Соціологи також зафіксували зростання обізнаності громадян про місцеві вибори. Більшість (58%) опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вони пройдуть в цьому місяці, 2% назвали інший місяць і число. Водночас 26% взагалі не знають, або вагалися з відповіддю. У середині вересня лише третина знали точну дату місцевих виборів.

Однак тільки 20% зазначили, що знають за якою системою пройдуть місцеві вибори (у вересні таких було 13%). Ще 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання. Водночас більше половини (55%) нічого про це не знають.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у вересні, тільки 35% українців знали точну дату місцевих виборів в Україні. Ще 43% респондентів взагалі не знали, коли відбудуться вибори, 19% знали, що десь у жовтні, але дати не знали, а 3% назвали неправильні дати.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (81%) вважають, що вибираючи, за кого голосувати на місцевих виборах 25 жовтня, вони приймають рішення самостійно. Поряд з цим, 15% - частіше радяться з близькими родичами.