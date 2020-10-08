Большинство украинцев уверены в важности собственного голоса на выборах

Перед местными выборами, которые состоятся 25 октября, треть украинцев (34%) считают, что голос ничего не решает. Противоположного мнения придерживаются более половины избирателей (60%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За последние четыре года выросла убежденность в важности собственного голоса на выборах. Так, в 2016-17 гг. около половины опрошенных говорили, что их голос ничего не решает.

Социологи также зафиксировали рост осведомленности граждан о местных выборах. Большинство (58%) опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они пройдут в этом месяце, 2% назвали другой месяц и число. В то же время, 26% вообще не знают, или затруднились с ответом. В середине сентября лишь треть знали точную дату местных выборов.

Однако только 20% отметили, что знают по какой системе пройдут местные выборы (в сентябре таких было 13%). Еще 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время, более половины (55%) ничего об это не знают.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 4-7 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в сентябре, только 35% украинцев знали точную дату местных выборов в Украине. Еще 43% респондентов вообще не знали, когда состоятся выборы, 19% знали, что где-то в октябре, но даты не знали, а 3% назвали неправильные даты.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (81%) считают, что выбирая, за кого голосовать на местных выборах 25 октября, они принимают решение самостоятельно. Наряду с этим, 15% - чаще советуются с близкими, родственниками.