Голосование на местных выборах: от чего зависит решение украинцев

Украинцы обсуждают выборы членами семьи, но решение о голосовании примут сами

Большинство украинцев (81%) считают, что выбирая, за кого голосовать на местных выборах 25 октября, они принимают решение самостоятельно. Наряду с этим, 15% - чаще советуются с близкими, родственниками.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 27% украинцев обсуждают вопрос местных выборов с членами семьи, близкими, или коллегами, еще 32% делают это иногда, 23% - редко, 14% - вообще об этом не говорят.

Более трети респондентов (37%) заявили, что часто следят за местной политикой и решениями местных властей, 31% - делают это иногда, 20% - редко, 8% - вообще не интересуются этими вопросами.

Для 34% опрошенных на местных выборах важнее, в первую очередь, кто станет городским / сельским головой. Почти втрое меньше (13%) - какие партии пройдут в местные советы. Наряду с этим 35% отметили что им одинаково важно, кто будет главой и какие политические силы придут к власти.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 4-7 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", местной власти доверяют вдвое больше (35%) украинцев, чем центральной (17%). Еще 17% респондентов доверяют представителям власти на обоих уровнях, 25% не доверяют ни одной.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 октября, рейтинг партий перед местными выборами возглавляли четыре парламентские партии.