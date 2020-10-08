ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Голосування на місцевих виборах: від чого залежить рішення українців

Новость на русском → Київ, Четвер 08 жовтня 2020 12:31
Голосування на місцевих виборах: від чого залежить рішення українців Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці обговорюють вибори з членами сім'ї, але рішення про голосування приматимуть самі

Більшість українців (81%) вважають, що вибираючи, за кого голосувати на місцевих виборах 25 жовтня, вони приймають рішення самостійно. Поряд з цим, 15% - частіше радяться з близькими родичами.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Голосування на місцевих виборах: від чого залежить рішення українців

За даними опитування, 27% українців обговорюють питання місцевих виборів з членами родини, близькими, колегами, ще 32% роблять це іноді, 23% - рідко, 14% - взагалі про це не говорять.

Більше третини респондентів (37%) заявили, що часто стежать за місцевою політикою і рішеннями місцевої влади, 31% - роблять це іноді, 20% - рідко, 8% - взагалі не цікавляться цими питаннями.

Голосування на місцевих виборах: від чого залежить рішення українців

Для 34% опитаних на місцевих виборах важливіше, в першу чергу, хто стане міським / сільським головою. Майже втричі менше (13%) - які партії пройдуть у місцеві ради. Поряд з цим 35% зазначили, що їм однаково важливо, хто буде головою і які політичні сили прийдуть до влади.

Голосування на місцевих виборах: від чого залежить рішення українців

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", місцевій владі довіряють вдвічі більше (35%) українців, ніж центральній (17%). Ще 17% респондентів довіряють представникам влади на обох рівнях, 25% не довіряють жодній.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-7 жовтня, рейтинг партій перед місцевими виборами очолювали чотири парламентські партії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 опрос выборы
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Загострення в Карабасі: обстріли тривають, сторони почали висувати умови
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Загострення в Карабасі: обстріли тривають, сторони почали висувати умови