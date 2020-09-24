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Українці довіряють місцевій владі вдвічі більше, ніж центральній

Новость на русском → Київ, Четвер 24 вересня 2020 17:06
Українці довіряють місцевій владі вдвічі більше, ніж центральній Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Громадяни сумніваються у чесності та професійності всіх рівнів влади, але більше довіряють місцевій

Місцевій владі довіряють вдвічі більше (35%) українців, ніж центральній (17%). Ще 17% респондентів довіряють представникам влади на обох рівнях, 25 не довіряють жодній.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Українці довіряють місцевій владі вдвічі більше, ніж центральній

При цьому 55% респондентів вважають місцеву владу ближче до людей, ніж центральну, тільки 9% заявляють зворотне.

Щодо професіоналізму, то 31% опитаних віддають перевагу місцевій владі, 22% - центральній, 18% вважають професійними обидва рівня влади, 19% - жоден з них.

Щодо чесності, то відносна більшість опитаних (33%) не вважають такими жоден з рівнів влади, 27% вважають більш чесною місцеву владу, лише 13% - центральні, 15% - обидва рівня.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 19 - 22 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають чотири парламентські партії. Однак за останній тиждень в сукупності вони втратили майже 1,5%.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, у вересні 2020 року в ставленні до влади більше половини українців переважають негативні оцінки. Лише трохи більше чверті респондентів підтримують чинну владу.

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