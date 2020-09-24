Украинцы доверяют местной власти вдвое больше, чем центральной

Граждане сомневаются в честности и профессионализме всех уровней власти, но больше доверяют местной

Местной власти доверяют вдвое больше (35%) украинцев, чем центральной (17%). Еще 17% респондентов доверяют представителям власти на обоих уровнях, 25 не доверяют ни одной.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 55% респондентов считают местные власти ближе к людям, чем центральную, только 9% заявляют обратное.

Относительно профессионализма, то 31% опрошенных отдают предпочтение в этой оценке местной власти, 22% - центральной, 18% считают профессиональными оба уровня власти, 19% - ни один из них.

Относительно честности, то относительное большинство опрошенных (33%) не считают таковыми ни один из уровней власти, 27% считают более честной местные власти, лишь 13% - центральные, 15% - оба уровня.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 19 - 22 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат четыре парламентские партии. Однако за последнюю неделю в совокупности они потеряли почти 1,5%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, в сентябре 2020 года в отношении к власти более половины украинцев преобладают негативные оценки. Только чуть больше четверти респондентов поддерживают действующую власть.