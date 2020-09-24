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Украинцы доверяют местной власти вдвое больше, чем центральной

Новина українською → Киев, Четверг 24 сентября 2020 17:06
Украинцы доверяют местной власти вдвое больше, чем центральной Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Граждане сомневаются в честности и профессионализме всех уровней власти, но больше доверяют местной

Местной власти доверяют вдвое больше (35%) украинцев, чем центральной (17%). Еще 17% респондентов доверяют представителям власти на обоих уровнях, 25 не доверяют ни одной.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Украинцы доверяют местной власти вдвое больше, чем центральной

При этом 55% респондентов считают местные власти ближе к людям, чем центральную, только 9% заявляют обратное.

Относительно профессионализма, то 31% опрошенных отдают предпочтение в этой оценке местной власти, 22% - центральной, 18% считают профессиональными оба уровня власти, 19% - ни один из них.

Относительно честности, то относительное большинство опрошенных (33%) не считают таковыми ни один из уровней власти, 27% считают более честной местные власти, лишь 13% - центральные, 15% - оба уровня.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 19 - 22 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат четыре парламентские партии. Однако за последнюю неделю в совокупности они потеряли почти 1,5%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, в сентябре 2020 года в отношении к власти более половины украинцев преобладают негативные оценки. Только чуть больше четверти респондентов поддерживают действующую власть.

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