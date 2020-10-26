Бойко назвав результат ОПЗЖ на місцевих виборах "блискучою перемогою"

Партія "Опозиційна платформа - За життя" здобула блискучу перемогу на місцевих виборах.

Про це заявив співголова політсили Юрій Бойко на брифінгу в прес-центрі партії в понеділок, 26 жовтня.

"Я вдячний нашим партійцям і прихильникам, які підтримали нас і забезпечили блискучий результат на цих виборах", - сказав Бойко.

Він підкреслив, що за результатами голосування ОПЗЖ займає лідируючі позиції в 11 регіонах, а в шести областях партія на першому місці.

"Сьогодні я можу сказати з упевненістю, що ОПЗЖ посіла перше місце в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській областях, друге місце - у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, третє - у Житомирській області. Також наше представництво в частині областей Західної України, що теж важливо для нас, оскільки ми не ділимо країну і вважаємо всіх українців рівними. Ми будемо захищати всіх і будемо робити так, аби всім громадянам України жилося легше", - додав політик.

Він також підкреслив важливість місцевих виборів.

"Мери, місцеві депутати знаходяться поруч з людьми, і саме до них приходять люди зі своїми бідами, зі своїми проблемами. Тому дуже важливо, щоб були обрані достойні й професійні керівники. Сьогодні авторитет місцевої влади зростає, але разом з ним зростає і відповідальність - ті, кого оберуть, повинні виконати всі зобов'язання, взяті перед людьми", - резюмував Бойко.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія назвала остаточну явку виборців на місцевих виборах в Україні. Вона склала 36,88%.

У ЦВК розповіли, що остаточні результати місцевих виборів зможуть порахувати за три - п'ять днів. Також можуть уточнюватися цифри щодо явки виборців.