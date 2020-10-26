У Броварах жінці повідомили про підозру за спробу купити голоси виборців

В місті Бровари Київської області жінці повідомили про підозру за спробу купити голоси виборців. Вона пропонувала 200 гривень у разі голосування за одного з кандидатів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Для отримання грошей, виборці повинні були пред'явити фото бюлетеня.

"Місцева жителька похилого віку поблизу однієї з ділянок в місті Бровари пропонувала перехожим грошову винагороду за їхні голоси за одного з кандидатів, зазначених у бюлетені. За свій голос жителям міста обіцяли грошову винагороду - 200 гривень. Для отримання грошей, виборці повинні були пред'явити фото бюлетеня", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України, за даною кваліфікацією жінці повідомили про підозру.

Також РБК-Україна писало, що в Броварах правоохоронці відкрили справу за фактом порушення таємниці голосування. На виборчій дільниці виявили нумерацію бюлетенів і корінців.

Нагадаємо, Комітет виборців України під час проведення моніторингу голосування на місцевих виборах виявив п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.