RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет

Автор: Дмитро Левицький

У центрі міста Бобровиця (Чернігівська область) сьогодні сталася стрілянина через агітаційний намет політичної партії. Невідомі пошкодили агітаційний намет, що переросло у бійку з застосуванням зброї.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Як встановили правоохоронці, місцевий житель попросив агітаторку прибрати намет, але вона відмовилася та покликала керівника партійного осередку. Між чоловіками зав'язався конфлікт, в ході якого представник партії вистрелив із револьвера Флобера, поціливши у плече опонента.

Заяву до поліції написали обидва учасники конфлікту. Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт.

Популярні новини

"У ході досудового розслідування діям кожного учасника конфлікту буде надана належна правова оцінка" - наголосили в МВС.

Фото: на місці стрілянини у Бобровиці (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно МВС запустило чат-бот для фіксації порушень під час місцевих виборів в Україні. За допомогою чат-боту українці зможуть сповістити правоохоронці про виявлене порушення.

Додамо, станом на 12 жовтня правоохоронці відкрили 290 кримінальних справ за порушення виборчого процесу. Всього зафіксували близько тисячі адміністративних порушень.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Черниговская областьагитацияСтрільба