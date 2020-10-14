У Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет

У центрі міста Бобровиця (Чернігівська область) сьогодні сталася стрілянина через агітаційний намет політичної партії. Невідомі пошкодили агітаційний намет, що переросло у бійку з застосуванням зброї.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Як встановили правоохоронці, місцевий житель попросив агітаторку прибрати намет, але вона відмовилася та покликала керівника партійного осередку. Між чоловіками зав'язався конфлікт, в ході якого представник партії вистрелив із револьвера Флобера, поціливши у плече опонента.
Заяву до поліції написали обидва учасники конфлікту. Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт.
"У ході досудового розслідування діям кожного учасника конфлікту буде надана належна правова оцінка" - наголосили в МВС.
Фото: на місці стрілянини у Бобровиці (mvs.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно МВС запустило чат-бот для фіксації порушень під час місцевих виборів в Україні. За допомогою чат-боту українці зможуть сповістити правоохоронці про виявлене порушення.
Додамо, станом на 12 жовтня правоохоронці відкрили 290 кримінальних справ за порушення виборчого процесу. Всього зафіксували близько тисячі адміністративних порушень.