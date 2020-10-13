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У Дніпрі вказали на факти використання адмінресурсу "Слугою народу"

Новость на русском → Дніпро, Вівторок 13 жовтня 2020 18:58
У Дніпрі вказали на факти використання адмінресурсу "Слугою народу" Фото: Сергій Риженко (facebook.com.sergiyryzhenko)
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області автомобіль швидкої допомоги, який був переданий на баланс облради, був помічений за розвезенням рекламних агітаційних щитів партії "Слуги народу".

Про це повідомив активіст Ігор Сиренков у Facebook, повідомляє регіональне видання "Наше Місто".

"Сьогодні вранці, на перехресті пр. Пушкіна і Олександра Поля автомобіля ГАЗель (АЕ5427СМ) вивантажив куб з агітацією за кандидата на посаду міського голови від правлячої партії "Слуга народу" Сергія Риженка", - пише активіст.

Як з'ясувалося, цей та ряд інших транспортних засобів були передані на баланс комунального підприємства "Комундержсервіс" Дніпропетровської облради ще навесні 2020 року.

У Дніпрі вказали на факти використання адмінресурсу &quot;Слугою народу&quot;

За словами активіста, карета "швидкої допомоги" на базі "Газелі" з держномером - бюджетне майно. Таким чином, його нецільове використання, - не що інше, як використання адмінресурсу.

Активіст підкреслив, використовувати швидку допомогу, як вантажівку для розвезення рекламних банерів "Слуги народу", ще і в ситуації епідемії COVID-19, - верх цинізму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області сталася монополізація складу виборчих комісій представниками партій "Слуга народу" і "За майбутнє".

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