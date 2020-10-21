У Донецькій області кандидата в голови ОТГ підозрюють у підкупі виборців

Одного з кандидатів на посаду голови Шахівської об’єднаної територіальної громади у Донецькій області запідозрили у підкупі виборців. Правоохоронці перевіряють, чи дійсно кандидат порушував виборче законодавство.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

До правоохоронців звернувся кандидат в депутати Покровської районної ради та повідомив про правопорушення. За його словами, кандидат в голови ОТГ надавав виборцям похилого віку в селах Володимирівка, Новоторецьке та Шахове продуктові набори, агітуючи за себе.

Поліція кваліфікувала випадок за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України, тобто підкуп виборців. У разі доведення вини кандидату в голови ОТГ загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, станом на 21 жовтня поліція порушила понад 180 кримінальних справ за фактом підкупу виборців.

Також РБК-Україна писало, що у Київській області кандидата в голови ОТГ підозрюють у підкупі виборців. Кандидат нібито роздавав конверти з грошима вчителям школи.

Крім того, нещодавно в Одесі викрили масштабну "сітку" підкупу виборців. За один голос зловмисники пропонували 1 тисячу гривень.