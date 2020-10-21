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В Донецкой области кандидата в главы ОТО подозревают в подкупе избирателей

Автор: Дмитрий Левицкий

Одного из кандидатов на должность главы Шаховской объединенной территориальной общины в Донецкой области заподозрили в подкупе избирателей. Правоохранители проверяют, действительно ли кандидат нарушал избирательное законодательство.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

К правоохранителям обратился кандидат в депутаты Покровского районного совета и сообщил о правонарушении. По его словам, кандидат в главы ОТО предоставлял избирателям преклонного возраста в селах Владимировка, Новоторецкое и Шахово продуктовые наборы, агитируя за себя.

Полиция квалифицировала случай за ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, то есть подкуп избирателей. В случае доказательства вины кандидату в главы ОТО грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, по состоянию на 21 октября полиция возбудила свыше 180 уголовных дел по факту подкупа избирателей.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области кандидата в главы ОТО подозревают в подкупе избирателей. Кандидат якобы раздавал конверты с деньгами учителям школы.

Кроме того, недавно в Одессе разоблачили масштабную "сетку" подкупа избирателей. За один голос злоумышленники предлагали 1 тысячу гривен.

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Новости Украины полицияДонецкая областьподкуп избирателей