В Украине открыли более 180 уголовных дел за подкуп избирателей

В Украине с начала избирательного процесса (5 сентября) открыли более 180 уголовных дел за подкуп избирателей. Всего полицейские открыли 475 производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, 234 дела открыли непосредственно за нарушение избирательных прав. За подкуп избирателей и препятствование избирательному праву - 183 уголовных дела.

Среди распространенных случаев - предоставление избирателям денег и продуктовых наборов.

Также полицейские расследуют 102 уголовных производства относительно хулиганских действий, косвенно связанных с избирательным процессом.

Напомним, за последние сутки в Украине открыли еще 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса. Всего же с 5 сентября полиция зарегистрировала 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области совершили покушение на кандидата в депутаты, подорвав его автомобиль.