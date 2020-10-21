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В Украине открыли более 180 уголовных дел за подкуп избирателей

Новина українською → Украина , Среда 21 октября 2020 14:57
В Украине открыли более 180 уголовных дел за подкуп избирателей Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Украине с начала избирательного процесса (5 сентября) открыли более 180 уголовных дел за подкуп избирателей. Всего полицейские открыли 475 производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, 234 дела открыли непосредственно за нарушение избирательных прав. За подкуп избирателей и препятствование избирательному праву - 183 уголовных дела.

Среди распространенных случаев - предоставление избирателям денег и продуктовых наборов.

Также полицейские расследуют 102 уголовных производства относительно хулиганских действий, косвенно связанных с избирательным процессом.

Напомним, за последние сутки в Украине открыли еще 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса. Всего же с 5 сентября полиция зарегистрировала 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области совершили покушение на кандидата в депутаты, подорвав его автомобиль.

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