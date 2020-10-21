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В Україні відкрили понад 180 кримінальних справ за підкуп виборців

Новость на русском → Україна , Середа 21 жовтня 2020 14:57
В Україні відкрили понад 180 кримінальних справ за підкуп виборців Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Україні з початку виборчого процесу (5 вересня) відкрили понад 180 кримінальних справ за підкуп виборців. Всього поліцейські відкрили 475 проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Так, 234 справи відкрили безпосередньо за порушення виборчих прав. За підкуп виборців та перешкоджання виборчому праву - 183 кримінальні справи.

Серед поширених випадків - надання виборцям грошей і продуктових наборів.

Також поліцейські розслідують 102 кримінальні провадження щодо хуліганських дій, побічно пов'язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, за останню добу в Україні відкрили ще 26 кримінальних справ через порушення виборчого процесу. Всього ж з 5 вересня поліція зареєструвала 6185 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області вчинили замах на кандидата в депутати, підірвавши його автомобіль.

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