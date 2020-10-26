RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Донецькій області спецдільницю із 35 виборцями відправили на перерахунок

Автор: Инна Собора

Костянтинівська міська виборча комісія прийняла рішення про відправку на перерахунок бюлетенів, які отримала від спецдільниці №140969 у місті Костянтинівці. Дільниця розміщена на території комунальної установи “Центральна районна лікарня”.

Популярні новини

Про це повідомляє "Громадянська мережа ОПОРА".

Всього участь у голосуванні на цій дільниці взяло 35 осіб. Дільнична виборча комісія завершила процес підрахунку голосів та підготувала протоколи.

"Під час передачі виборчої документації з дільниці до міської ТВК, було виявлено, що протоколи про підрахунок голосів на спецдільниці не були належним чином запаковані. У зв’язку з цим Костянтинівська міська ТВК прийняла рішення щодо перерахунку бюлетенів на зазначеній спецдільниці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Закарпатській області до підрахунку голосів долучилася одна із кандидатів.

РБК-Україна писало, що в ЦВК прогнозують, що остаточні результати місцевих виборів зможуть порахувати за три - п'ять днів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибориДонецкая область