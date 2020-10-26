В Закарпатській області до підрахунку голосів долучилася одна із кандидатів

У Закарпатській області у селі Красна Тячівського району, на виборчу дільницю №210520, під час підрахунку бюлетенів зайшла кандидатка на посаду сільської голови Марія Носа. Вона долучилася до процесу підрахунку голосів.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Також у підрахунку виборчих документів зафіксовано чоловіка, який був присутній на засіданні як журналіст.

"Після зауваження представника ОПОРИ, кандидатка припинила рахувати бюлетені, натомість чоловік-журналіст продовжив", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, на виборчій дільниці №210092 у селі Неветленфолу Берегівського району, за інформацією спостерігача ОПОРИ, під час вечірнього засідання підрахунку голосів протягом пів години були присутні сторонні люди, які представилися лікарем та сторожем, і не пояснили спостерігачу мету свого візиту. За інформацією ОПОРИ, ці люди просто сиділи у приміщенні дільниці та не втручалися в роботу ДВК. Члени ДВК також не реагували на їх присутність.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області кандидата в депутати Циркунівської об’єднаної територіальної громади не внесли до виборчого бюлетеня.

Нагадаємо, за фактами порушення виборчого законодавства правоохоронці за добу порушили декілька десятків кримінальних справ.