У Харківській області кандидата в депутати не внесли до бюлетеня

У Харківській області кандидата в депутати Циркунівської об’єднаної територіальної громади не внесли до виборчого бюлетеня. Правоохоронці почали розслідування цього випадку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Порушення зафіксували на одній з виборчих дільниць у селі Циркуни. Слідчі порушили справу за ч. 1 ст. 157 КК України, тобто перешкоджання здійсненню виборчого права. Санкція статті передбачає до 3 років за ґратами.

Крім того, в ході розслідування правоохоронці внесли відомості до ЄРДР з ч. 4 ст. 158-3 КК України, тобто фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном до 10 років.

Нагадаємо, за фактами порушення виборчого законодавства правоохоронці за добу порушили декілька десятків кримінальних справ.

Також РБК-Україна писало, що поблизу Конотопу самопроголошена виборча дільниця переманювала виборців.

Додамо, у Рівненській області на одній з виборчих дільниць у бюлетенях та документах була різна кількість кандидатів.