В Харьковской области кандидата в депутаты не внесли в бюллетень

В Харьковской области кандидата в депутаты Циркуновской объединенной территориальной общины не внесли в избирательный бюллетень. Правоохранители начали расследование этого случая.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Нарушение зафиксировали на одном из избирательных участков в селе Циркуны. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 157 УК Украины, то есть препятствование осуществлению избирательного права. Санкция статьи предусматривает до 3 лет за решеткой.

Кроме того, в ходе расследования правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 158-3 УК Украины, то есть фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.

Напомним, по фактам нарушения избирательного законодательства правоохранители за сутки возбудили несколько десятков уголовных дел.

Также РБК-Украина писало, что вблизи Конотопа самопровозглашенный избирательный участок переманивал избирателей.

Добавим, в Ровенской области на одном из избирательных участков в бюллетенях и документах было разное количество кандидатов.