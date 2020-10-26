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В Харьковской области кандидата в депутаты не внесли в бюллетень

Новина українською → Циркуны, Понедельник 26 октября 2020 02:51
В Харьковской области кандидата в депутаты не внесли в бюллетень Фото: голосование на местных выборах (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области кандидата в депутаты Циркуновской объединенной территориальной общины не внесли в избирательный бюллетень. Правоохранители начали расследование этого случая.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Нарушение зафиксировали на одном из избирательных участков в селе Циркуны. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 157 УК Украины, то есть препятствование осуществлению избирательного права. Санкция статьи предусматривает до 3 лет за решеткой.

Кроме того, в ходе расследования правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 158-3 УК Украины, то есть фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.

Напомним, по фактам нарушения избирательного законодательства правоохранители за сутки возбудили несколько десятков уголовных дел.

Также РБК-Украина писало, что вблизи Конотопа самопровозглашенный избирательный участок переманивал избирателей.

Добавим, в Ровенской области на одном из избирательных участков в бюллетенях и документах было разное количество кандидатов.

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