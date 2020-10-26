В Закарпатской области к подсчету голосов присоединилась одна из кандидатов

В Закарпатской области в селе Красна Тячевского района, на избирательный участок №210520, во время подсчета бюллетеней зашла кандидат на должность сельского головы Мария Носа. Она подключилась к процессу подсчета голосов.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Также в подсчете избирательных документов зафиксировали мужчину, который присутствовал на заседании как журналист.

"После замечания представителя ОПОРЫ, кандидат прекратила считать бюллетени, однако мужчина-журналист продолжил", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на избирательном участке №210092 в селе Неветленфолу Береговского района, по информации наблюдателя ОПОРЫ, во время вечернего заседания подсчета голосов в течение полчаса присутствовали посторонние люди, которые представились врачом и сторожем, и не объяснили наблюдателю цель своего визита. По информации ОПОРЫ, эти люди просто сидели в помещении участка и не вмешивались в работу УИК. Члены УИК также не реагировали на их присутствие.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области кандидата в депутаты Циркуновской объединенной территориальной общины не внесли в избирательный бюллетень.

Напомним, по фактам нарушения избирательного законодательства правоохранители за сутки возбудили несколько десятков уголовных дел.