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В Закарпатской области к подсчету голосов присоединилась одна из кандидатов

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 04:15
В Закарпатской области к подсчету голосов присоединилась одна из кандидатов Фото: избирательные бюллетени (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Закарпатской области в селе Красна Тячевского района, на избирательный участок №210520, во время подсчета бюллетеней зашла кандидат на должность сельского головы Мария Носа. Она подключилась к процессу подсчета голосов.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Также в подсчете избирательных документов зафиксировали мужчину, который присутствовал на заседании как журналист.

"После замечания представителя ОПОРЫ, кандидат прекратила считать бюллетени, однако мужчина-журналист продолжил", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на избирательном участке №210092 в селе Неветленфолу Береговского района, по информации наблюдателя ОПОРЫ, во время вечернего заседания подсчета голосов в течение полчаса присутствовали посторонние люди, которые представились врачом и сторожем, и не объяснили наблюдателю цель своего визита. По информации ОПОРЫ, эти люди просто сидели в помещении участка и не вмешивались в работу УИК. Члены УИК также не реагировали на их присутствие.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области кандидата в депутаты Циркуновской объединенной территориальной общины не внесли в избирательный бюллетень.

Напомним, по фактам нарушения избирательного законодательства правоохранители за сутки возбудили несколько десятков уголовных дел.

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