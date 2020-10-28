Бійки, помилки в протоколах і черги у ТВК: підрахунок голосів йде третій день

Місцеві вибори в Україні відбулись 25 жовтня 2020 року. Третій день триває підрахунок голосів, більш детально в матеріалі РБК-Україна.
За даними громадської мережі ОПОРА, у Житомирі на виборчій дільниці переписували протоколи про підрахунок голосів.
Голова ТВК виділила їм окрему кімнату, для засідання та уточнення протоколу, бо садочок, де знаходилась виборча дільниця, вже відновив роботу і туди не пускають сторонніх осіб. Спостерігачка написала заяву до поліції за фактом переписування протоколів.
У Богуславі (Київська область) вирішили перерахувати виборчі бюлетені 30 дільниць через ймовірність втручання у виборчий процес.
До цього у приміщенні комісії виявили один не заповнений протокол, однак із мокрими печатками та підписами членів ДВК та 2 розірвані протоколи. Поліція дійсно виявила документацію, про яку повідомлялося та вилучила її, як доказ.
"Суспільне" писало, що у багатьої містах стоять черги до територіальних комісій. Голови ТВК пояснюють, що черги, зокрема, утворились через помилки у протоколах через нове виборче законодавство та повільну електронну систему обробки протоколів.
Тим часом, кандидат в депутати побив голову Надвірнянської ТВК. Між ними виник конфлікт під час спілкування. Один з його учасників лаявся, шарпав за одяг та штовхнув іншого. Голова ТВК звернувся за медичною допомогою до лікувального закладу.
Поліція відкрила справу за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
У Чернівцях міська територіальна виборча комісія звернулась до поліції із заявою про перешкоджання ТВК здійснювати свою роботу кількома кандидатами - Юрієм Ковальцем (самовисуванець) та Олександром Мельничуком (“ОПЗЖ”), а також іншими громадянами.
Вони назвали незаконним рішення міської ТВК прийняти на зберігання протоколи та іншу виборчу документацію від ДВК та відпустити членів дільничних виборчих комісій на відпочинок у ніч з 27 на 28 жовтня, не забезпечивши належної охорони. На засіданні виникла суперечка.
Нагадаємо, у Чернівецькій області зникли дев'ять виборчих бюлетенів з голосування на місцевих виборах 25 жовтня. За даним фактом порушили кримінальну справу.
Як писало РБК-Україна, спостерігачі ОПОРИ виявили порушення, які могли істотно вплинути на результати місцевих виборів у деяких об'єднаних територіальних громадах.