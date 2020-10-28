Бійки, помилки в протоколах і черги у ТВК: підрахунок голосів йде третій день

Місцеві вибори в Україні відбулись 25 жовтня 2020 року. Третій день триває підрахунок голосів, більш детально в матеріалі РБК-Україна.

Порушення

За даними громадської мережі ОПОРА, у Житомирі на виборчій дільниці переписували протоколи про підрахунок голосів.

Голова ТВК виділила їм окрему кімнату, для засідання та уточнення протоколу, бо садочок, де знаходилась виборча дільниця, вже відновив роботу і туди не пускають сторонніх осіб. Спостерігачка написала заяву до поліції за фактом переписування протоколів.

Фото: інцидент в Житомирі (oporaua.org)

У Богуславі (Київська область) вирішили перерахувати виборчі бюлетені 30 дільниць через ймовірність втручання у виборчий процес.

До цього у приміщенні комісії виявили один не заповнений протокол, однак із мокрими печатками та підписами членів ДВК та 2 розірвані протоколи. Поліція дійсно виявила документацію, про яку повідомлялося та вилучила її, як доказ.

"Суспільне" писало, що у багатьої містах стоять черги до територіальних комісій. Голови ТВК пояснюють, що черги, зокрема, утворились через помилки у протоколах через нове виборче законодавство та повільну електронну систему обробки протоколів.

Бійка

Тим часом, кандидат в депутати побив голову Надвірнянської ТВК. Між ними виник конфлікт під час спілкування. Один з його учасників лаявся, шарпав за одяг та штовхнув іншого. Голова ТВК звернувся за медичною допомогою до лікувального закладу.

Поліція відкрила справу за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Перешкоджання роботі ТВК

У Чернівцях міська територіальна виборча комісія звернулась до поліції із заявою про перешкоджання ТВК здійснювати свою роботу кількома кандидатами - Юрієм Ковальцем (самовисуванець) та Олександром Мельничуком (“ОПЗЖ”), а також іншими громадянами.

Вони назвали незаконним рішення міської ТВК прийняти на зберігання протоколи та іншу виборчу документацію від ДВК та відпустити членів дільничних виборчих комісій на відпочинок у ніч з 27 на 28 жовтня, не забезпечивши належної охорони. На засіданні виникла суперечка.

Нагадаємо, у Чернівецькій області зникли дев'ять виборчих бюлетенів з голосування на місцевих виборах 25 жовтня. За даним фактом порушили кримінальну справу.

Як писало РБК-Україна, спостерігачі ОПОРИ виявили порушення, які могли істотно вплинути на результати місцевих виборів у деяких об'єднаних територіальних громадах.